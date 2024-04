"Du warst das Beste in meinem Leben": Muniain verlässt Bilbao

Athletic Bilbao ohne Iker Muniain ist für viele Basken sicherlich unvorstellbar. Doch nach 19 Jahren in Rot und Weiß wird das Eigengewächs den Klub verlassen.

"Man sollte gehen, wenn es am Schönsten ist" - dieses Sprichwort nahm sich Iker Muniain augenscheinlich zu Herzen: Nach dem Gewinn der Copa del Rey verlässt der 31-Jährige seinen Ausbildungsverein Athletic Bilbao im Sommer nach 19 Jahren. Den Abschied verkündete er per Videobotschaft aus der Kabine. "Ich gehe glücklich, mit dem Traum, den lang ersehnten 25. Pokaltitel geholt zu haben", so Muniain, der seinen Vertrag am Saisonende auslaufen lässt.

Bereits als Zwölfjähriger trat der Offensivspieler in die Jugendabteilung von Bilbao ein und deutete früh sein Potenzial an: Mit 16 debütierte er am 30. Juli 2009 in der Europa-League-Qualifikation gegen Bern schon in der ersten Mannschaft und schoss im Rückspiel gleich seinen Premierentreffer - seitdem trägt er den Titel des jüngsten Torschützens der Vereinsgeschichte. Es war sein erster von insgesamt 75 Treffern im Trikot der Basken.

Muniain überträgt die Zeilen eines Songs auf sein Leben

Trotz zahlreichen Finalteilnahmen reichte es mit Ausnahme von zwei Supercoppas (2015 und 2020) lange Zeit nicht für einen "großen" Titel. An ihm haftete genau wie an Bilbao ein gewisser Endspiel-Fluch. Mit seinem Jugendklub verlor er einmal das Europa-League-Finale und satte fünfmal das Endspiel der Copa del Rey.

Diesen beendeten die Zurigorri aber eben Anfang des Monats gegen Mallorca (4:2 im Elfmeterschießen) und feierten nach 40-jähriger Durststrecke wieder den Pokalsieg. Aus Sicht von Muniain: Mission erfüllt. "In einem der Lieder, die wir während der Feierlichkeiten gesungen haben, heißt es: 'Ich gestehe, dass du das Beste in meinem Leben warst, aber jetzt, meine Liebe, ist die Zeit gekommen, uns zu trennen'", überträgt der Routinier die Zeilen des Songs auf seinen Abschied.

Bilbao: Muniain ist ein "Idol für neue Generationen"

Doch nicht nur die Daten - er bestritt unter anderem mit 557 Spielen in 15 Spielzeiten für die Profis die zweitmeisten Partien der Vereinsgeschichte - zeigen "den bedeutenden Beitrag des Spielmachers für Athletic", wie Bilbao schreibt. "Wie andere legendäre Löwen zog es Muniain vor, zu Hause zu bleiben und sich mit seinem eigenen Team zu messen, mit dem Team, das ihn entwickelt und ihm die Möglichkeit gegeben hat, Profi zu werden und weigerte sich, bei anderen Vereinen zu unterschreiben", huldigt der Verein seinem Kapitän in der Pressemitteilung.

Daher sei er ein "Idol für die neuen Generationen". Diese könnte er mit einem weiteren Erfolg in der laufenden Spielzeit noch ein letztes Mal inspirieren. "Wir werden in den verbleibenden Spielen wie immer darum kämpfen, diesen Traumplatz in der Champions League zu erreichen", so Muniain. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Tabellenvierten Atletico Madrid drei Zähler.