Bilbao gewinnt die Copa del Rey im Elfmeterschießen gegen Mallorca

Fünfmal stand Athletic Bilbao seit 2009 im Finale der Copa del Rey, fünfmal hatten die Basken verloren. Gegen Mallorca, den einmaligen Titelträger von 2003, gelang den Basken nun der 24. Pokalsieg - und der erste seit 1984.

Finaler Jubel in La Cartuja: Mikel Vesga und seine Teamkollegen feiern den Gewinn der Copa del Rey. AFP via Getty Images

Fünfter gegen Fünfzehnter - Bilbao war auf dem Papier und auch von der Qualität des Kaders her betrachtet klarer Favorit in diesem Finale der Copa del Rey gegen Mallorca, das von Edelfan Rafael Nadal nach Sevilla begleitet worden war. Die großen Drei im spanischen Fußball, Liga-Spitzenreiter FC Barcelona, Real und Atletico Madrid hatten sich in den Runden zuvor bereits verabschiedet.

Das Spiel vor 60.000 Fans im Estadio Olimpico de la Cartuja sah dann auch über weite Strecken dominante Basken, die jedoch in der 21. Minute in Rückstand gerieten: Dani Rodriguez traf für RCD präzise ins rechte Eck. Kurz nach Wiederanpfiff schickte Nico Williams Teamkollege Sancet steil, der im Strafraum die Nerven behielt und ausglich (50.). Bitter für die Mallorquiner: Sekunden nach Wiederanpfiff hätte der Außenseiter durch Stürmer Larin aufstocken können, frei vor Keeper Greif scheiterte dieser aber.

Beinahe hätte Bilbaos Stürmer Guruzeta tief in der Nachspielzeit per Kopf noch die Entscheidung in der regulären Spielzeit erzwungen, doch es ging in die Verlängerung, die weitgehend ereignislos blieb. Das Elfmeterschießen musste somit über den Titelgewinner entscheiden.

Bilbao-Fans feiern in La Cartuja. AFP via Getty Images

Manu Morales und Radonjic scheitern

Und hier behielt Athletic die Nerven, alle vier Schützen verwandelten sicher. Zuletzt Alex Belenguer, der flach links traf und die baskischen Jubelstürme startete. Mallorcas Manu Morales war zuvor an Schlussmann Agirrezabala verzweifelt, Radonjic hatte über den Querbalken gefeuert.

Während den Insulanern der zweite Pokalsieg nach 2003 verwehrt blieb, erhöhte das von Ernesto Valverde trainierte Bilbao sein Konto in diesem königlichen Wettbewerb auf 24 - zugleich endete eine seit 1984 währende Durststrecke, die zuletzt seit 2009 fünf in Serie verlorene Pokalendspiele beinhaltet hatte. Spaniens König Felipe VI. überreichte die begehrte Trophäe auf der Tribüne an Athletic-Legende und Einwechselspieler Iker Muniain, der wenig später auf dem Rasen gemeinsam mit den Teamkollegen feierte.