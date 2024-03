Fernandes' später Glanzmoment: Drochtersen/Assel macht auch Hannover II nass

Das Team der Stunde in der Regionalliga Nord ist die SV Drochtersen/Assel. Gegen Spitzenreiter Hannover 96 II feierten die Kehdinger tief in der Nachspielzeit den goldenen Treffer von Miguel Fernandes und damit den siebten Sieg in Serie.

Die SV Drochtersen/Assel ging in das Sonntagsspiel gegen Hannover 96 II mit der beeindruckenden Bilanz von sechs Siegen am Stück. Der richtige Gradmesser also für den Spitzenreiter, der schon reichlich Distanz auf seine Verfolger aufwies.

Bereits in der 2. Minute tauchte Schmiederer im Gäste-Strafraum auf, Weinkauf musste mit einer Glanztat den frühen Einschlag verhindern. D/A hielt auch danach erstmal den Druck aufrecht. Erst nach knapp 20 Minuten waren die Landeshauptstädter angekommen und erspielten sich erste Torgelegenheiten. Da beide Teams ihre dominanten Phasen hatten, war es verdient, dass zur Pause das Ergebnis ausgeglichen war.

Ähnliches Bild im zweiten Durchgang, wobei jetzt die Anzahl der Chancen sehr zu wünschen übrig ließ. Doch in der 75. Minute war Schmiederer hellwach und staubte nach einem Pfostentreffer von Sattler zur heimischen Führung ab. Die Freude der heimischen Fans hielt jedoch nicht lange, fünf Zeigerumdrehungen segelte ein Einwurf in den D/A-Strafraum, der mit dem Kopf zu Brandt verlängert wurde, was dieser mit einem Volley zum Ausgleich nutzte. Je näher der Schlusspfiff kam, desto stärker roch es logischerweise nach einem Unentschieden. Nicht mit Fernandes, der in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einem Konter aus halblinker Position noch mal abzog und die Kugel im kurzen Eck unterbrachte. Hannovers Torwart Weinkauf sah zumindest nicht komplett schuldlos aus, anderseits war der seifige Boden sicher auch ein Faktor.

Drochtersen/Assel konnte es nur recht sein, mit dem siebten Sieg in Folge halten die Kehdinger Platz 5. Bei noch zwölf Punkten Rückstand auf Hannover wäre es zumindest verfrüht, schon jetzt Drochtersen/Assel im Dunstkreis der Meisterschaftsanwärter zu verorten. Die 96-Reserve kann sich damit trösten,, dass sie mit einem Acht-Punkte-Vorsprung auf Meppen aus diesem Spieltag geht.