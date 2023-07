Drittliga-Spielplan: Arminia zum Start in Dresden - Münster gegen den BVB

Der DFB hat am Freitag den Spielplan der 3. Liga veröffentlicht. Am ersten August-Wochenende heißt es unter anderem Dresden gegen Bielefeld. Auch in Westfalen wird es hoch hergehen.

Die Fans in Dresden bekommen zum Auftakt Arminia Bielefeld serviert. Getty Images for DFB

Zwischen dem 4. und 6. August wird der 1. Spieltag der neuen Drittliga-Saison über die Bühne gehen. Zum Auftaktprogramm gehören unter anderem das Gastspiel von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld bei der SG Dynamo Dresden, die Begegnung der früheren Bundesligisten TSV 1860 München und Waldhof Mannheim, das bayerische Duell des SSV Jahn Regensburg mit Neuling SpVgg Unterhaching sowie der Auftritt von Rot-Weiss Essen beim Halleschen FC.

Aufsteiger Ulm bekommt es zu Hause in einem Süd-Vergleich mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun, in Westfalen heißt es Preußen Münster gegen BVB II. Der einzig echte Nord-Vertreter in der kommenden Saison, der VfB Lübeck beginnt mit einem Heimspiel gegen Absteiger SV Sandhausen, der am 2. Spieltag Dresden empfangen wird.

Welche Partie des ersten Spieltags am Freitagabend die Saison eröffnen wird, steht noch nicht fest. Die zeitgenauen Ansetzungen des ersten Spieltags werden im Laufe der kommenden Woche vorgenommen.

Schnelle Pokal-Unterbrechung

Dem ersten Spieltag schließt sich direkt die erste Runde des DFB-Pokals an (11. bis 14. August). Nach dem zweiten Spieltag (18. bis 20. August) wartet auf die Drittligisten eine englische Woche. Insgesamt sind in der ersten Saisonhälfte drei Wochenspieltage vorgesehen (22./23. August, 3./4. Oktober, 19./20. Dezember).

In der ersten Länderspielphase ruht in den nationalen Wettbewerben auch in der 3. Liga der Ball. Betroffen ist das Wochenende 9./10. September. Während der zweiten Abstellungsperiode im Oktober legt die 3. Liga keine Pause ein.

Nach dem 20. Spieltag geht es ab 20. Dezember in eine einmonatige Winterpause. Ins neue Jahr startet die 3. Liga am 19. Januar 2024. Der letzte Spieltag findet geschlossen am Samstag, 18. Mai, statt.

Der Montagabend fällt weg

Das Spieltagsformat in der 3. Liga hat sich verändert. Das Montagsspiel wurde abgeschafft, der Regelspieltag erstreckt sich künftig von Freitag bis Sonntag. Einem Freitagabendspiel folgen fünf Spiele am Samstagnachmittag (14 Uhr), ein Topspiel unmittelbar danach (16.30 Uhr) sowie drei Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr).

An den Wochenspieltagen wird fünf Mal am Dienstag und fünf Mal am Mittwoch gekickt (jeweils ab 19 Uhr), am 38. und letzten Spieltag der Saison werden weiterhin alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

Alle Spiele werden auch künftig von "MagentaSport" live übertragen, per Sublizenz zeigen ARD und ihre 3. Programme ausgewählte Partien in TV und Stream.

