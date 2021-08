Drittliga-erfahrener Zehner: Dennis Brock nimmt neuen Anlauf beim 1. FC Düren

Der 1. FC Düren hat seinem namhaft besetzten Kader mit Dennis Brock noch einen Drittliga-erfahrenen Mittelfeldspieler hinzugefügt. Ebenfalls neu ist der talentierte Sechser Ndriqim Krasniqi.

Der 1. FC Düren hat sich Zeit gelassen und bei Dennis Brock sowie Ndriqim Krasniqi genau hingesehen. Nachdem beide Spieler im Probetraining überzeugt hatten, kam es nun zur Vertragsunterschrift. Die Vergangenheit der beiden Neuen liest sich dabei höchst unterschiedlich.

Brock war 2016/17 und 2017/18 für die Sportfreunde Lotte 18-mal in der 3. Liga aktiv, für die Kölner Klubs Viktoria und Fortuna, Lotte sowie für den Bonner SC spielte er 71 Partien in der Regionalliga West. Doch hartnäckige muskuläre Probleme zwangen den 26-jährigen Zehner vergangene Saison zu wiederholten Pausen, und Corona war ja auch noch. In Düren soll das alles vergessen werden, ein Anfang ist gemacht: "Er hat bei uns zwei Wochen mittrainiert und einen überragenden Eindruck hinterlassen", sagt Dürens Sportdirektor Dirk Ruhrig.

Auch auf Krasniqi trifft das zu. Hier erzählt Ruhrig: "Den Vertrag bei uns hat er sich verdient. Auch er hat einige Wochen mittrainiert und sich aufgedrängt." Der 19-Jährige ist als Sechser eingeplant und kommt aus der U 19 vom Bonner SC. Für die A-Jugend von Alemannia Aachen spielte Krasniqi schon in der Bundesliga.