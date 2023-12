Negativtrend durchbrochen: Dresden siegt in Unterzahl gegen Unterhaching

Dynamo Dresden hat die Negativserie von drei Niederlagen in Folge durchbrochen und die SpVgg Unterhaching vor heimischer Kulisse 2:1 besiegt. Damit macht die SGD Punkte auf Tabellenführer Regensburg gut, der am frühen Nachmittag nur Remis spielte.

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Verl veränderte Dresdens Coach Markus Anfang seine Anfangsformation auf zwei Positionen. Meier ersetzte Bünning als linker Part der Viererkette, außerdem stürmte Meißner für Zimmerschied.

Der Gegner aus Unterhaching hatte zwei Wochen Pause, weil das Duell am vergangenen Spieltag gegen den Halleschen FC aufgrund der heftigen Schneefälle ausfiel. Nach dem knappen 1:0-Erfolg beim TSV 1860 München sah Trainer Mark Unterberger keinen Wechselbedarf und schickte dieselbe Elf aufs Feld.

Lemmer nutzt die erste Chance

In einem ausgeglichenen Spiel dauerte es lange, ehe es gefährlich wurde. Dynamo Dresden tat sich vor heimischer Kulisse schwer und wirkte im Spiel nach vorne ideenlos. Doch die erste nennenswerte Tormöglichkeit brachte direkt die Führung für den Favoriten. Lemmer hatte nach Vorlage von Meier per Kopf eingenetzt (32.).

Unterhaching ließ in der Folge nicht lange auf sich warten und war um eine direkte Antwort bemüht. Beinahe vom Anstoß weg bekam die Spielvereinigung die Riesenchance auf den Ausgleich, Fetschs Schuss ging jedoch zentral in die Arme von Drljaca (34.). Nur wenige Minuten später probierte es Skarlatidis per Freistoß - hauchzart vorbei (36.).

Kammerknecht sieht Rot - Hobsch bedankt sich

Haching gab sich aber nicht auf, machte weiter Druck und bekam kurz vor der Pause einen Elfmeter, nachdem Dresdens Kammerknecht einen Schuss von Skarlatidis per Hand auf der Linie geklärt hatte und folgerichtig die Rote Karte sah (41.). Hobsch verwandelte sicher zum Pausenstand (42.).

Nach dem Seitenwechsel wusste Unterhaching nicht wirklich viel mit der Überzahlsituation anzufangen, hatte zwar viel Ballbesitz, doch große Chancen sprangen dabei nicht heraus. Die beste hatte Fetsch, der nach einer Flanke von Schwabl denkbar knapp am Ball vorbeiflog (56.). Dynamo agierte sehr defensiv und kam zu Beginn des zweiten Durchgangs gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Die SGD kämpfte sich aber zurück und wurde wieder gefährlicher.

Kutschke belohnt Dresdner Bemühungen

Nach einem Foulspiel von Schifferl gegen Cueto zeigte Referee Timo Gerach sofort auf den Punkt und entschied auf Elfmeter für Dresden (74.). Den verwandelte Kutschke sicher zum 2:1 (75.) und brachte die SGD erneut in Front. Unterhaching war der Wille zwar anzusehen, bis auf Fetschs Großchance schon in der 90. Minute konnte der Aufsteiger aber nichts mehr kreieren.

Dresden fuhr einen extrem wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen ein und befindet sich nun wieder in Schlagdistanz zu Tabellenführer Regensburg. Haching steckt derweil im Mittelfeld fest und muss sich ärgern, aus der langen Überzahl nicht mehr gemacht zu haben.

Am Samstag (16.30 Uhr) empfängt Unterhaching dann Preußen Münster zum Heimspiel. Dresden ist einen Tag später um 13.30 Uhr beim MSV Duisburg gefordert.