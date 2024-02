Arslan hat das 3:2 und sein erstes Tor für Dynamo nach seiner Rückkehr auf dem Fuß! Hauptmann wird per Pass hinter die Kette in Szene gesetzt und könnte aus spitzem Winkel abziehen. Stattdessen geht der Mittelfeldspieler noch einen Schritt zur Grundlinie und legt in den Rückraum ab. Golz ist so bezwungen, der einschiebende Arslan hat die Rechnung aber ohne Kourouma gemacht, der auf der Linie rettet.