Dreesen zitiert aus dem Team-Chat - und gibt neues Ziel aus

Bei seiner Bankettrede in Madrid hält sich Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen nur kurz mit Kritik am Schiedsrichter auf, hebt stattdessen zwei Spieler hervor - und greift ein Thomas-Müller-Zitat von 2012 auf.

Musste in der Nacht auf Donnerstag in Madrid über eine "sehr schmerzliche Niederlage" sprechen: Jan-Christian Dreesen. IMAGO/Ulrich Wagner

Beim Viertelfinale gegen Arsenal hatten sich die Bayern bewusst im Londoner Hotel The Landmark einquartiert, in dem 2013 nach dem Champions-League-Triumph die Party gestiegen war. Diesen "Geist" wolle man "wieder aufleben lassen", hatte Jan-Christian Dreesen nach dem Hinspiel im Emirates Stadium Anfang April in seiner Bankettrede gesagt.

Seit Mittwochabend steht fest, dass die Münchner zum diesjährigen Finale nicht noch einmal zurückkehren werden. Stattdessen musste Dreesen in Madrid nach dem Halbfinal-Aus (1:2) seine bisher "schwierigste" Rede halten. "Unser Traum war, eine bisher außergewöhnlich gute Champions-League-Saison mit einem Finale - einem deutschen Finale - in Wembley zu krönen. Das ist uns heute leider nicht gelungen", sagte der Vorstandschef und sprach von einer "sehr schmerzlichen Niederlage".

Anders als Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge vor sieben Jahren an gleicher Stelle hielt sich Dreesen nur kurz mit Kritik an Schiedsrichter Szymon Marciniak auf, der den Bayern kurz vor Schluss mit einem verfrühten Pfiff die Chance aufs 2:2 und damit die Verlängerung genommen hatte. "Wir wollen heute kein schlechter Verlierer sein, trotzdem fühlt sich diese Entscheidung schlichtweg falsch an und deswegen ist das heute umso bitterer", sagte Dreesen bloß und gratulierte Real ebenso wie dem BVB zum Einzug ins Finale.

Mit Manuel Neuer, der die Bayern vor seinem tragischen Patzer "85 Minuten mit unfassbaren Paraden im Spiel gehalten" habe, und Joker Alphonso Davies, der mit dem schwächeren rechten Fuß die zwischenzeitliche Führung erzielt hatte ("Das haben wir auch selten"), hob Dreesen lieber zwei Spieler hervor - und kam dann auf Thomas Müller zu sprechen.

Dreesen beschwört den "Mia-san-mia-Reflex"

Das FCB-Urgestein habe 2012 "einen Tag nach dieser bösen Niederlage im 'Finale dahoam' in den Mannschaftschat geschrieben: 'Kopf hoch, Jungs, was gestern passiert ist, tut extrem weh, aber nächstes Jahr schlagen wir zurück'", verriet Dreesen. "Das ist das, was ich heute Ihnen auch sagen möchte."

Der Bayern-Boss nannte es den "Mia-san-mia-Reflex": "Wir sind auch in der Vergangenheit schon durch solche Talsohlen und tiefe Gräben gegangen, und das ist das, was die FC-Bayern-Familie auszeichnet: dass wir nach bitteren Niederlagen wie heute stärker als zuvor zurückkommen." Und so nahm Dreesen bereits das übernächste Champions-League-Finale ins Visier, das 2025 in München stattfindet: "Das ist jetzt unser großes Ziel."