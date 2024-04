Dramatik und Punkteteilung bei Berlin gegen Kiel

3:26Rückschlag im Titelkampf für die Füchse Berlin: Gegen den THW Kiel kam der Hauptstadtklub am Ende nur zu einem 32:32 (18:18) und konnte so die Führung nicht zurückerobern. Starke Leistungen von Mathias Gidsel und Dejan Milosavljev reichten nicht, Eric Johannsson sorgte am Ende für die Punkteteilung.