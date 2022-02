Dragan Petkovic: Ein Instagram-Experte wird den TuS Ennepetal trainieren

Der TuS Ennepetal wird ab Sommer von Dragan Petkovic trainiert, der aufgrund seiner Aktivitäten auf Instagram sicher kein normaler Oberliga-Trainer sein wird.

Dragan Petkovic wird ab Juli neuer Trainer des TuS Ennepetal, der in der Oberliga Westfalen derzeit um den Klassenerhalt kämpft. Der 35-Jährige wird Nachfolger von Alexander Thamm und hat bisher bei Borussia Dröschede trainiert, die er in die Westfalenliga geführt hat. Bis Dezember, so sagt Petkovic in einer Meldung auf der Ennepetaler Internetseite, "lief es zuletzt dann sportlich nicht so gut. Da musste ich die Reißleine ziehen, weil ich auch keine Besserung gesehen habe."

So weit, so normal, doch der 35-Jährige ist eine ganz besondere Persönlichkeit im gehobenen Amateurfußball: Auf Instagram betreibt Petkovic einen Kanal namens "Trainerwissen", in dem er aktuell über 53.000 Followern seine Sicht auf den Fußball erklärt. Die lautet: "Spielerisch bevorzuge ich Ballbesitz-Fußball. Ich will im Spiel gegen den Ball hoch attackieren und bin ein Freund des schnellen Umschaltspiels. Ich versuche den Matchplan des Gegners zu lesen und diesem dann mit eigenen Varianten das Leben schwerzumachen." Dazu bezeichnet sich Petkovic als "Verfechter von Disziplin", der aber die Leine auch mal etwas länger lässt: "Bei mir sollen alle viel Spaß haben, sowohl auf als auch neben dem Platz. Ich fordere aber eine gewisse Einstellung zum Fußball. Ich fordere, dass jeder während des Trainings voll fokussiert arbeitet."

Sein Wechsel nach Ennepetal hatte mehrere Gründe: "Ich kenne den einen oder anderen Spieler schon etwas länger und habe mich mit denen ausgetauscht. Und auch in den ersten Gesprächen mit dem Vorstand hat schon vieles zusammengepasst." Dazu sei der TuS "ein sehr familiärer Verein, das Zwischenmenschliche passt. Die Kollegen aus dem Vorstand machen einen sehr guten Eindruck auf mich und auch die Spieler, mit denen ich mich bisher ausgetauscht habe, haben mich sehr positiv gestimmt. Auch innerhalb der Mannschaft kommen alle miteinander klar."