Dortmunder Stadion-Dilemma

Borussia Dortmund droht ein Stadion-Dilemma. Wie lange taugt der Signal-Iduna-Park als Ausweich-Spielstätte für die U 23?

Wie schon am Ende der vorigen Saison zieht die Dortmunder U 23 vom traditionsreichen Stadion Rote Erde in den gegenüberliegenden Signal-Iduna-Park und wird dort die ersten Heimspiele absolvieren - angefangen mit dem Duell gegen Ingolstadt (Sonntag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker).

Das eigentliche U-23-Stadion des BVB wird umgebaut, die Spielfläche muss für die 3. Liga modernisiert werden, doch die Bauarbeiten ziehen sich nach wie vor hin. Es ist fraglich, ob in diesem Jahr überhaupt noch ein Spiel in der Roten Erde bestritten werden kann. Und damit bahnt sich ein Problem an, denn wegen des straffen Terminplans ist es auch fraglich, ob die U 23 jedes Mal ins große Rund ausweichen kann.

An diesem Wochenende finden binnen nicht einmal 24 Stunden gleich zwei Spiele im Signal-Iduna-Park statt: der Bundesliga-Auftakt der Profis gegen Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und eben das Drittliga-Duell gegen Ingolstadt am Sonntag.

Doch das ist nur der Anfang. Allein in den Monaten August, September, Oktober stehen für die U 23 sieben Drittliga-Heimspiele auf dem Programm und für die Profis sechs Bundesliga-Heimspiele. Außerdem startet die Champions League, und ein DFB-Pokal-Spiel zuhause könnte auch noch hinzukommen.

Eine hohe Belastung für den Rasen droht - und das wirft die Frage auf, wie lange der Signal-Iduna-Park überhaupt als Ausweich-Spielstätte geeignet ist.