Dortmund verliert Sturmjuwel Rijkhoff an Ajax

Nun ist es offiziell: Julian Rijkhoff wird Borussia Dortmund mit sofortiger Wirkung verlassen und zurück zu Ajax Amsterdam wechseln.

Der BVB und Ajax erreichten nach einigen Verhandlungsrunden am Deadline Day der Wintertransferperiode 2023/24 eine Übereinkunft. Gegen eine Ablösesumme von maximal 2,5 Millionen Euro (inklusive Boni) wird Rijkhoff die Westfalen vorzeitig verlassen und zurück zu Ajax Amsterdam wechseln. Vom niederländischen Rekordmeister war Rijkhoff im Januar 2021 zum BVB gewechselt.

Schon zu diesem Zeitpunkt soll Rijkhoff laut niederländischen Medienberichten ein unterschriftsreifer Profivertrag von Ajax vorgelegen haben, doch der damals 16-Jährige entschied sich sehr zum Ärger der Amsterdamer Bosse für ein Engagement bei Borussia Dortmund.

Beim BVB sollte Rijkhoff über die Jugend an den Profikader herangeführt werden. Er avancierte auch zu einem der herausragenden Spielern im Juniorenbereich, auf seinen ersten Einsatz bei den Profis wartete er bei den Westfalen aber auch mit nunmehr 19 Jahren immer noch. Doch bei Rijkhoff selbst wuchs die Unzufriedenheit, vor allem nachdem er vor dieser Spielzeit in das Drittligateam aufrückte, ihm aber auch dort der Durchbruch verwehrt blieb und er vom BVB II wieder zur U 19 zurückbeordert wurde.

Und so klopfte Ajax wegen einer Rückholaktion des "verlorenen Sohnes" beim BVB an. Die Verhandlungen gestalteten sich schwierig, zu weit lagen die Vorstellungen zu Beginn auseinander. Doch am Deadline Day erfolgte nun der Durchbruch, Rijkhoff kehrt in seine niederländische Heimat zurück.

BVB verliert mit Rijkhoff zweites Top-Talent nach Blank

"Julian hat während seiner Zeit in der U-19-Mannschaft eine beeindruckende Rolle gespielt und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Teams geleistet. Wir möchten ihm herzlich für seinen Einsatz und seine professionelle Einstellung danken. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine zukünftige sportliche Karriere nur das Beste und viel Erfolg. Wir sind zuversichtlich, dass er auch in seinem neuen Verein seine Stärken und sein Talent weiterhin erfolgreich unter Beweis stellen wird", wird Lars Ricken, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, auf der BVB-Website zitiert.

Damit hat der BVB in diesem Winter bereits sein zweites Top-Talent verloren: Erst am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass Innenverteidiger Hendryk Blank (19), der erst beim 4:0 des BVB in Köln sein Bundesligadebüt feiern durfte, seine Zelte bei den Westfalen abbrechen und stattdessen bei RB Salzburg aufschlagen wird. Die Schwarz-Gelben erhalten eine Ablöse von maximal sieben Millionen Euro (inklusive Boni). Laut "Ruhr Nachrichten" hat sich Dortmund bei Blank eine Rückkauf-Klausel gesichert.