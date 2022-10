Dortmund reist mit Kobel, aber ohne Reus nach Sevilla

BVB-Trainer Edin Terzic hat im wichtigen Champions-League-Spiel beim FC Sevilla weniger neue Optionen als erhofft. Drei Spieler fehlten im Flieger.

Zwar saß Keeper Gregor Kobel nach seinem Muskelfaserriss beim Abflug am Dienstagvormittag an Bord der Maschine nach Andalusien, drei Akteure allerdings waren nicht zu sehen: Mats Hummels, der am Wochenende bereits erkältet gefehlt hatte, Marius Wolf nach seinen Kreislaufproblemen und Kapitän Marco Reus nach seiner Bänderverletzung am Sprunggelenk fehlten.

Ob zumindest der Schweizer Torhüter am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird spielen können, entscheidet sich aber erst vor Ort, ein Einsatz erscheint unwahrscheinlich. Um 18 Uhr steht das Abschlusstraining im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán an, dann wird Terzic sicher neue Erkenntnisse haben.

Die Hoffnung bei Reus, Hummels und Wolf ist nun, dass sie für das Topspiel am Samstag gegen Dauer-Meister FC Bayern (18 Uhr, LIVE! bei kicker) fit sind.