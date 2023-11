Zwei Flanken, zwei Kopfbälle: Newcastle holt ersten Punkt beim BVB

Borussia Dortmund lässt in der Youth League wichtige Punkte liegen. Der BVB-Nachwuchs spielte eine starke erste Hälfte, führte komfortabel, war dann aber bei zwei Flanken nicht auf der Höhe.

Spannend war es in der Gruppe F der Youth League vor dem vierten Spieltag. Milan und Paris St. Germain hatten genau wie der BVB bislang sechs Punkte gesammelt. Nur der Gegner der Dortmunder, Newcastle United, war noch ohne Punkt - für die Engländer sollte sich das nach dem Gastspiel in Deutschland ändern.

Campbell nicht zu stoppen

Die Magpies sahen sich von Beginn an hohem Druck ausgesetzt, der BVB bestimmte die Partie. Vor allem Campbell bekam Newcastle in der ersten Hälfte einfach nicht in den Griff. Der 17-jährige Offensivakteur entwischte mehreren Gegenspielern nach einem schnellen Einwurf von Rijkhoff und vollendete früh zum 1:0 (10.). Den zweiten Dortmunder Treffer bereitete er nach einer starken Balleroberung im Gäste-Strafraum vor, Rijkhoff erhöhte auf 2:0 (29).

Die Schwarz-Gelben waren weiter dominant und ließen durch Krevsun (32.), Bamba (34.) und Campbell (45.+3) weitere Treffer liegen.

Newcastle wird etwas aktiver

Nach der Pause ließ der Dortmunder Druck etwas nach, so trauten sich dann auch die Gäste etwas weiter nach vorne. Es dauerte aber bis zur 63. Minute, ehe es gefährlich wurde - dann aber so richtig! Garcia Posadas klärte kurz vor der Torlinie gerade noch einen Schuss von Huntley.

Der BVB war nun nicht mehr ganz so druckvoll wie noch im ersten Durchgang, hatte aber durch den eingewechselten Brunner (61., 75.) und den weiterhin quirligen Campbell (65.) weitere Abschlüsse.

Dortmund nachlässig

Defensiv passte der Dortmunder Nachwuchs allerdings in der Schlussphase zweimal bei Flanken nicht auf. Die erste köpfte Heffernan freistehend am langen Pfosten ein (78.), die zweite ließ Huntley über die Stirn ins lange Eck zum Ausgleich rutschen (86.).

Der BVB hatte zwar in der Nachspielzeit durch Mätjen nochmal die Chance, das Spiel zu entscheiden (90.+1), insgesamt ließen die Schwarz-Gelben aber einfach zu viel liegen. Die Magpies holten hingegen mit einer Minimalleistung ihren ersten Punkt.

Gut aus Dortmunder Sicht: Milan gewann im Parallelspiel 3:2 gegen Paris, dadurch ist der BVB auf Rang zwei in Gruppe F - und hat das Weiterkommen somit selbst in der Hand. Am 5. Spieltag geht des dann zu den Rossoneri, ehe am letzten Paris zu Gast ist.