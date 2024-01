Doncic dreht auf und hält Orlando in Schach - Simmons gibt Comeback

Die Dallas Mavericks haben das Duell mit den Orlando Magic trotz 16 Punkten Rückstand zur Pause noch gedreht. Nikola Jokic vermasselte das Debüt von Doc Rivers auf der Bank der Milwaukee Bucks. Die NBA am Dienstagmorgen.

Insgesamt 37 Punkte von Franz und Moritz Wagner sowie 16 Zähler Vorsprung zur Pause haben den Orlando Magic nicht zum Sieg gegen die Dallas Mavericks gereicht. Hauptgrund für die Niederlage: Luka Doncic. Der slowenische Superstar, jüngst mit einer 73-Punkte-Gala in den Schlagzeilen, führte die Texaner auch gegen Orlando zum Sieg. 45 Punkte, 15 Assists und neun Rebounds legten den Grundstein zum 131:129-Heimsieg, der die Bilanz der Mavs auf 26-21 verbesserte (Orlando bei 24-23).

Pech für die Gäste aus Florida: Franz Wagner hatte aus großer Distanz bei auslaufender Uhr die Chance auf den Siegtreffer, sein Wurf sprang aber nur an den Ring. Der Weltmeister kam auf 21 Zähler, Teamkollege Paolo Banchero und Dallas-Shooter Tim Hardaway Jr. auf je 36. Maxi Kleber notierte in 22 Minuten je einen Punkt, Rebound, Assist, Turnover sowie ein Foul.

Für Isaiah Hartenstein gab es mit den formstarken New York Knicks (30-17) ein 113:92 gegen die Charlotte Hornets (10-35). Beim zweiten Spiel nach seinem Comeback verbuchte der deutsche Center bei eingeschränkter Einsatzzeit von 16 Minuten zehn Punkte, vier Rebounds und eine Vorlage, dazu kamen drei Steals. Stärkster Mann auf dem Court in Abwesenheit des an der Schulter verletzten Julius Randle war Point Guard Jalen Brunson mit 32 Zählern. Randle könnte dem Team derweil wegen seiner Verletzung mehrere Wochen fehlen.

Theis verliert mit den Clippers, Rivers beim Bucks-Debüt

Daniel Theis unterlag mit den Los Angeles Clippers (30-15) unterdessen mit 108:118 gegen die Cleveland Cavaliers (28-16). Der Nationalspieler blieb in seinen 17 Minuten ohne Punkte und verbuchte vier Rebounds und fünf Vorlagen. Donovan Mitchell (28 Punkte, zwölf Assists) stach Kawhi Leonard (30 Zähler) und seine Teamkollegen aus.

Beim Debüt von Doc Rivers als Head Coach der Milwaukee Bucks (32-15) gab es ein 107:113 bei den Denver Nuggets (33-15). Gegen den Titelverteidiger kam Giannis Antetokounmpo auf 29 Zähler und zwölf Rebounds für die Bucks, die Nuggets hatten in Jamal Murray ihren besten Werfer (35), in Nikola Jokic den wie gewohnt anderen Protagonisten: Der Serbe verbuchte bei 25 Punkten, 16 Rebounds und zwölf Vorlagen das 14. Triple-Double in dieser Saison.

T-Wolves gewinnen Spitzenspiel - Russell muss zahlen - Simmons-Comeback

Im Topduell der Western Conference gewannen die Minnesota Timberwolves (33-14) mit 107:101 bei den Oklahoma City Thunder (32-15), bester Schütze hier war Anthony Edwards (27). Ost-Spitzenreiter Boston Celtics (36-11) siegte unter anderem dank Jayson Tatum mit 118:112 über die New Orleans Pelicans und gewann nach zwei Heimniederlagen in Reihe wieder im TD Garden.

Weil er im Freudentaumel einen Ball in die Zuschauerränge gekickt hat, muss D'Angelo Russell von den Los Angeles Lakers 15.000 US-Dollar (ca. 13.850 Euro) Strafe zahlen. Das gab die Liga am Montag bekannt. Russell hatte am Samstagabend einen zu kurzen Wurf von Stephen Curry nach der Schlusssirene mit dem Fuß gekickt, der Ball war nach dem 145:144 in hohem Bogen Richtung Fans geflogen. Die Lakers hatten die Partie gegen die Golden State Warriors nach zweimaliger Verlängerung gewonnen. In Houston (22-24) verloren LeBron James & Co. in der Nacht zum Dienstag indes mit 119:135 und rutschten auf 24-24 ab. Der "King" kam auf 23 Punkte und zehn Assists.

Ben Simmons schließlich feierte beim 147:114-Kantersieg der Brooklyn Nets (19-27) gegen die Utah Jazz (24-24) sein Comeback, nachdem er zuvor 38 Spiele wegen einer Rückenverletzung verpasst hatte. Der Point Guard verpasste mit zehn Punkten, elf Assists und acht Rebounds ein Triple-Double nur knapp.