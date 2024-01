Doncic schreibt Geschichte: 73 Punkte gegen die Hawks

Luka Doncic hat die Dallas Mavericks mit einer 73-Punkte-Gala zum Sieg gegen über die Atlanta Hawks geführt. Knapp wurde es am Ende trotzdem.

Franchise-Rekord, Saisonbestwert, die viertmeisten Punkte in einem Spiel in der NBA-Geschichte - Luka Doncics Performance gegen die Atlanta Hawks war in vielerlei Hinsicht besonders. Einzig der ewige Wilt Chamberlain (100 und 78) und Kobe Bryant (81) haben in der Vergangenheit mehr Punkte in einer Partie erzielt als der Slowene. "Diese Namen, die da vor mir stehen, sind besonders. Es ist unglaublich", sagte Doncic nach der Partie. 76 Prozent aller Feldwürfe verwandelte Doncic, darunter acht von 13 Dreiern. Den erst kürzlich von Joel Embiid aufgestellten Saison-Rekord von 70 Punkten verbesserte er damit natürlich auch.

Sogar von den Hawks-Fans bekam Doncic am Ende Applaus - vielleicht auch, weil ihn mit Atlanta eine kleine Geschichte verbindet. Die Hawks hatten den heute 24-Jährigen beim Draft 2019 an dritter Stelle gewählt und direkt nach Dallas transferiert.

"Ich hab ein paar MVP-Rufe gehört, das ist natürlich wunderbar", sagte Doncic mit einem Lächeln. "Ich war einfach im Fluss, egal was mir die Defensive gegeben hat. In der zweiten Hälfte haben sie mich gedoppelt, also habe ich versucht, ein paar Plays zu machen."

Trotz der Fabelleistung gewannen die Mavs am Ende allerdings nur knapp bei den Hawks. Elfmal wechselte die Führung, 66:66 stand es zur Pause. Am Ende lautete das Ergebnis 148:143. Dass Doncics Einzelleistung am Ende zulasten des Teams oder der taktischen Vorgaben ging, verneinte Head Coach Jason Kidd: "Er ist der Game Plan."

"Wir haben uns am Ende etwas schwergetan aber wollten den Sieg unbedingt", sagte Doncic. Sein Team habe großartig gespielt, defensiv vielleicht nicht, aber "wir hatten eine großartige Offensive" - vor allem dank ihm selbst.