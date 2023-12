Diese zwölf Meistertitel sind bereits in trockenen Tüchern

KI Klaksvik (Färöer)

Im August schaffte Klaksvik als erstes Team von den Färöer die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League. Dass sich keine drei Monate später auch der 21. Meistertitel ausging, lag auch an KIs Topscorer Páll Klettskarð, der sich auch als Walfänger schon so manchen Shitstorm in den Sozialen Medien eingehandelt hat. IMAGO/TT