Diese Oberliga-Entscheidungen sind bereits gefallen

Hochspannend und heiß umkämpft: In vielen Teilen Deutschlands wird der Kampf um den Auf- und Abstieg höchstwahrscheinlich erst auf der Schlussgeraden entschieden. Mancherorts ist ein vorzeitiges sportliches Urteil aber schon gefallen. In diesen Oberligen stehen Auf- und Absteiger bereits fest.

Oberliga Baden-Württemberg

Während an der Tabellenspitze weiterhin Hochspannung im Titelkampf zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg herrscht, ist im Keller schon die erste Entscheidung gefallen. Schlusslicht FV Lörrach-Brombach kann das rettende Ufer nicht mehr erreichen und steht damit als erster Absteiger fest.

Mittelrheinliga

In der Mittelrheinliga streiten sich der 1. FC Düren und FC Hennef 05 um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Viertklassigkeit. Unterdessen ist im Keller die Messe für Schlusslicht Spvg Wesseling-Urfeld schon gelesen.

Bremen-Liga

Die Bremen-Liga wird in der kommenden Saison ohne den SC Borgfeld, den Habenhauser FV und den BSC Hastedt an den Start gehen, bleibt noch ein Abstiegsplatz übrig, den es zu vergeben gibt. Jedoch hat Werder Bremen III einen gehörigen Rückstand auf das rettende Ufer. Weshalb die Frage nach dem letzten Absteiger - ebenso wie die nach dem Meister - bereits am Wochenende beantwortet werden könnte.

Oberliga NOFV-Süd

Der 1. FC Merseburg und der FC Carl Zeiss Jena II, die ihren Rückzug aus der Oberliga verkündet haben, stehen als erste Absteiger fest. Ansonsten ist rechnerisch noch vieles bis zum 33. Spieltag möglich, der bekanntlich der letzte sein wird. An der Spitze deutet jedoch alles auf eine Rückkehr des FC Rot-Weiß Erfurt in die Regionalliga hin.

Oberliga NOFV-Nord

Entscheidungen sind weder im Auf- noch im Abstiegskampf bisher gefallen.

Bayernliga Nord

Hier steht noch nichts fest. Es bleibt spannend, sowohl im Auf- und Abstiegskampf.

Bayernliga Süd

Die SpVgg Hankofen-Hailing steht durch das Aufstiegsverbot des FC Ingolstadt II als Regionalliga-Aufsteiger fest. Der Kampf um die Aufstiegsrelegation bleibt dagegen spannend. Auch im Abstiegskampf ist die erste Entscheidung bereits gefallen. Der TSV Schwabmünchen wird nächste Saison in der Landesliga spielen.

Hessenliga

Hier steht der SC Hessen Dreieich, der sich aus dem Herren-Spielbetrieb komplett zurückziehen wird, bereits als erster Absteiger fest. Sonst sind noch keine Entscheidungen in Auf- und Abstiegsrunde gefallen. Meister/Aufsteiger und Aufstiegsrelegation werden unter dem TSV Eintracht Stadtallendorf, dem FC Eddersheim und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ausgemacht. Der Rest der Aufstiegsrunde hat auf eine Lizenz verzichtet.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Hassia Bingen wird sich nach der Saison aus der Oberliga zurückziehen und steht damit als erster Absteiger fest. Sportlich abgestiegen ist mittlerweile auch der FC 09 Speyer. Weitere Entscheidungen in der Abstiegsfrage könnten am Wochenende bereits beantwortet werden. In der Aufstiegsrunde bleibt der Zweikampf der beiden Traditionsklubs aus Worms und Trier spannend.

Oberliga Niederrhein

Rechnerisch ist sowohl in der Auf- als auch in der Abstiegsrunde noch nichts entschieden.

Oberliga Westfalen

Der frühere Zweitligist SC Westfalia Herne steht als erster Absteiger fest. Ansonsten ist alles noch offen, sowohl in der Auf- und Abstiegsrunde.

Oberliga Niedersachsen

Noch keine Entscheidung sind in der Oberliga Niedersachsen gefallen. Es bleibt spannend, sowohl in der Auf- und Abstiegsrunde.

Oberliga Schleswig-Holstein

Weder in der Auf- noch in der Abstiegsrunde sind Entscheidungen gefallen.

Oberliga Hamburg

Aus der Oberliga Hamburg will nur Concordia Hamburg in die Regionalliga aufsteigen. Der Rest der Liga hat keine Lizenz beantragt. In der Abstiegsrunde bleibt es dagegen spannend.

