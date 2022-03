Hessen Dreieich macht den Weg für Eintracht Frankfurt II frei

Der SC Hessen Dreieich wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Hessenliga antreten. Das bestätigt Hans Nolte, der starke Mann hinter dem Verein. Damit ist der Weg für die Rückkehr von Eintracht Frankfurt II in Hessens höchste Spielklasse frei.

Es scheint alles in trockenen Tüchern: Wie bereits spekuliert, wird sich der einst so ambitionierte SC Hessen Dreieich zur kommenden Spielzeit aus der Hessenliga zurückziehen - obwohl der Verein als aktuell Tabellendritter der Meisterrunde sogar eine realistische Aufstiegschance in die Regionalliga hätte.

In einem auf der Homepage des Fünftligisten veröffentlichten Interview macht Hans Nolte, Großsponsor und Kopf hinter dem Konzept Dreieich, aus dem bisherigen Frage- ein Ausrufezeichen: "Fest steht, dass die Mannschaft in der kommenden Spielzeit nicht in der Hessenliga und nicht im Sportpark Dreieich antreten wird", so Nolte. Der Rückzug der Hessenliga-Mannschaft sei aber nicht die Folge des Wunsches von Eintracht Frankfurt, ab der kommenden Spielzeit wieder eine zweite Mannschaft stellen zu wollen, sondern folge "verantwortlichen Überlegungen zu den finanziellen Rahmenbedingungen ab der Saison 2022/2023". Dreieich habe während der Corona-Zeit 70 Prozent seiner Einnahmen verloren. Auch Sponsoren aus der Region, wie sein eigenes Unternehmen, seien betroffen: "Vor diesem Hintergrund ist ein Amateurfußball-Sponsoring mit hohen sechsstelligen Summen aktuell ungehörig", führt Nolte weiter aus. "Wir müssen den Gürtel enger schnallen, auch in Bezug auf die schönste Nebensache der Welt."

Ein Rückzugswunsch hier und ein Einstiegswunsch da passen allerdings gut zusammen: 2014 noch hatte die Frankfurter Eintracht ihre U 23 abgemeldet, acht Jahre später folgte nun das Umdenken beim Bundesligisten: Die Hessen stellten Anfang des Jahres einen Antrag auf Aufnahme einer zweiten Mannschaft in die Hessenliga, dem der Hessische Fußball-Verband (HFV) auch stattgab. Die Vereine der Hessenliga haben sich jüngst allerdings mehrheitlich gegen die beschlossene Aufnahme ausgesprochen.

Frankfurt will Sportpark Dreieich nutzen

Und wie geht es jetzt mit Hessen Dreieich weiter? Das Budget des Vereins enthalte für die kommende Saison keine eigene Position für den Spielbetrieb einer ersten Herrenmannschaft, so Nolte: "Die Zuschauer im Sportpark werden aber bekannte Gesichter aus dem aktuellen Team auf und neben dem Platz in den Farben der Eintracht wiedersehen. Einige Spieler lassen ihre Karrieren bei unterklassigen Clubs in der Region ausklingen. Alles wird anders und neu - aber nicht weniger spannend", kündigt er an. Der Trainings- und Spielbetrieb der Jugendmannschaften des SC Hessen Dreieich soll unangetastet bleiben, der heimische Sportpark aber künftig vom Förderpartner Eintracht Frankfurt mit genutzt werden - auch als Spielort. Dafür, dass Dreieich den Frankfurtern die vorhandene Infrastruktur überlässt, fließen nach Informationen der "Bild" sechs Millionen Euro von der Eintracht.

Derweil sollen zwei ehemalige Profis den Neuanfang der SG Eintracht Frankfurt II managen: Patrick Ochs, zuletzt Sportvorstand in Dreieich, wurde kürzlich als neuer Sportlicher Leiter im Eintracht-NLZ präsentiert; Ralph Gunesch soll als Übergangstrainer die jungen NLZ-Spieler bei der Eingliederung und Trainingsarbeit unterstützen.