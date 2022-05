Röchling Völklingen meldet sich vom Spielbetrieb ab

Am späten Dienstagabend sorgte der SV Röchling Völklingen für einen Paukenschlag der unerfreulichen Sorte: Aufgrund massiver personeller Probleme muss der ehemalige Zweitligist seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Oberliga abmelden.

Am Mittwoch hätte der SV Röchling Völklingen in der Abstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar eigentlich gegen den 1. FC Kaiserslautern II spielen sollen. Doch diese Partie wurde abgesagt, und auch alle weiteren angesetzten Spiele werden wohl nicht stattfinden. Denn die Saarländer teilten am späten Dienstagabend mit, dass sie ihre Oberligamannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abmelden müssen. Als Grund wird angeführt, dass der jüngere A-Jugend-Jahrgang nicht spielberechtigt sei.

Fatal für Völklingen, denn schon bei der 2:3-Niederlage bei den Eisbachtaler Sportfreunden am vergangenen Wochenende standen insgesamt nur 13 Spieler im Kader. Großes Verletzungspech - so fällt beispielsweise Jan Wollbold mit einem Kreuzbandriss länger aus - gepaart mit strukturellen Problemen im Verein, die in der Winterpause zum Abgang zahlreicher Leistungsträger beigetragen hatten, haben den "stahlstarken" Verein in die Knie gezwungen.

Zumindest kann sich der SV Röchling ein Fundament für die Zukunft erhalten, denn wie der ehemalige Zweitligist ebenfalls klarstellte, wird nur die erste Mannschaft abgemeldet, der Spielbetrieb im Jugendbereich läuft weiter.