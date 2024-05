Diekmeier, Hennings & Co.: SVS verabschiedet Quintett

Der SV Sandhausen richtet seinen Blick schon auf die kommende Saison. Personell verabschiedete der Drittligist nun fünf Spieler, darunter bekannte Namen.

Den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Liga haben die Sandhäuser verpasst, nun muss man sich auf ein weiteres Jahr in der 3. Liga einstellen. Das wird der SVS dann ohne Dennis Diekmeier, Rouwen Hennings, Yassin Ben Balla, Daniel Klein und Lucas Laux tun - das Quintett wird im Rahmen des letzten Heimspiels offiziell verabschiedet werden. Mit Diekmeier geht ein absolutes Urgestein, der 34-Jährige lief 149-mal für die Kurpfälzer auf und schoss dabei vier Tore. Der Rechtsverteidiger ist momentan der dienstälteste Spieler im Kader, beendet nun aber als Kapitän seine Karriere.

Neben Diekmeier verlässt mit Rouwen Hennings ein weiterer prominenter Name den SV Sandhausen. Der 36-Jährige konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht restlos erfüllen, war auch immer wieder von Verletzungen geplagt. Seit November 2023 laboriert er an einer langwierigen Verletzung der Achillessehne und spielte deshalb nicht mehr. Seine Bilanz beim SVS kann sich mit acht Toren in 18 Pflichtspielen dennoch sehen lassen. Wie es mit Hennings' Karriere weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Mit Yassin Ben Balla verlässt eine weitere Stütze den Klub. Der Franco-Marokkaner zählte im zentralen Mittelfeld immer wieder zum Stammpersonal und kam in 36 von 43 möglichen Spielen zum Einsatz. Drei Tore, zwei Vorlagen und ein kicker-Notenschnitt von 3,58 sind seine Bilanz. Wohin es Ben Balla zur neuen Saison zieht, teilten die Sandhäuser nicht mit.

Leihspieler kehren zurück zu ihren Stammvereinen

Der Vierte im Bunde ist Torhüter Daniel Klein, der im Sommer auf Leihbasis aus der Regionalliga-Mannschaft des FC Augsburg zum SVS kam, sich dann aber nicht durchsetzen konnte. Erst als sich Nikolai Rehnen gegen Arminia Bielefeld eine schwere Gehirnerschütterung zuzog, schlug Kleins Stunde - und der 21-Jährige sammelte im Saisonendspurt noch Einsätze. Der Keeper kehrt nun zum FC Augsburg zurück.

Zu guter Letzt wäre da noch Lucas Laux, der zu Saisonbeginn von der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 losgeeist worden war. Laux hatte großes Verletzungspech, erlitt kurz nach dem ersten Spieltag im Training einen Kreuzbandriss und fällt seitdem aus. Aufgrund der schweren Verletzung kommt der 21-Jährige lediglich auf zwei Pflichtspiele für den SVS. Laux kehrt zu seinem Stammverein Mainz zurück.