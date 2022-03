Die Zeit reicht nicht: Schick fehlt Tschechien in den WM-Play-offs

Am Donnerstag geht es für Tschechien in die WM-Play-offs - ohne Patrik Schick und auch ohne Jiri Pavlenka.

Am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für die Tschechen das K.-o.-Duell in der Friends Arena in Solna in Schweden an, für Patrik Schick hat die Zeit nicht gereicht. Tschechien muss ohne seinen gefährlichsten Torjäger auskommen.

Der Stürmer von Bayer 04 Leverkusen hatte sich am 18. Februar bei der 2:3-Niederlage in Mainz eine Wadenverletzung zugezogen und ist noch nicht wieder fit. Bitter für die Tschechen, denn Schick erzielte in 33 Länderspielen 17 Tore, zwei davon bei vier Einsätzen in der bisherigen WM-Qualifikation.

Neben Schick steht im Play-off-Halbfinale auch Torwart Jiri Pavlenka vom Zweitligisten Werder Bremen nicht zur Verfügung. Der 29-Jährige, derzeit hinter Tomas Vaclik (Olympiakos Piräus) die Nummer zwei im tschechischen Gehäuse, laboriert an leichten Sprunggelenksproblemen.

Auch ohne Schick und Pavlenka muss Tschechien bei den Schweden um Superstar Zlatan Ibrahimovic gewinnen, um gegen Polen am 29. März um ein Ticket für die WM im November in Katar spielen zu können.

nik