Die Suche nach "kleiner Konstanz": Beendet Duisburg seine lange Wartezeit?

Duisburg schöpfte durch den Sieg in Verl Selbstvertrauen. Nun soll gegen Viktoria Köln der nächste Dreier folgen - ein Unterfangen, was den Zebras seit Mai nicht gelang.

An den 5. Mai vergangenen Jahres denken die Fans des MSV Duisburg sicherlich gerne zurück. Damals schlugen die Zebras in der heimischen Arena Aue und machten den Klassenerhalt bereits am 35. Spieltag perfekt. Der Erfolg war gleichzeitig ein Ereignis, das die Duisburger bislang nicht wiederholen konnten. Sie holten aus zwei aufeinanderfolgenden Partien sechs Zähler - einen Spieltag zuvor hatten die Meidericher in Bayreuth gewonnen (4:0).

Nach dem 3:1 in Verl haben sie nun am Samstag gegen Viktoria Köln (14 Uhr, LIVE! bei kicker) die Möglichkeit, die lange Wartezeit zu beenden. "Konstanz wäre gut und wichtig. Wir brauchen Punkte und wollen nachziehen, und wenn wir gegen Köln nochmal punkten, wäre das schon einmal kleine Konstanz", erklärte Boris Schommers auf der Pressekonferenz.

Podcast Die Baustellen des FC Bayern und ein Lichtblick (mit Thomas Helmer) Tuchel, Sané, Eberl - die Baustellen beim FC Bayern sind groß. Nach der Niederlage im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom sind die Bayern im Krisenmodus. Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer beleuchtet die vielen Probleme und nennt einen Lichtblick. alle Folgen

Sollte dies gelingen, würde der MSV bestenfalls auf zwei Zähler an Halle, das den ersten Nichtabstiegsplatz innehat, heranrücken. Doch auf das Tableau schaut Schommers laut eigener Aussage nicht. "Wir brauchen noch nicht auf die Tabelle schauen. Für mich geht es darum, in einem Spiel alles abzurufen", so der 45-Jährige.

Wie der Gegner kommt, ist eine Wundertüte nach so einer englischen Woche. Boris Schommers

Ob er gegen die Kölner wie schon in Verl auf eine Dreier- respektive Fünferkette setzt, ließ er offen. Er müsse schauen, "was auf den Gegner passt" - und der kommende ist für ihn eben unberechenbar. "Wie der Gegner kommt, ist eine Wundertüte nach so einer englischen Woche (die Viktoria verlor am Mittwoch im Mittelrhein-Pokal in Aachen, Anm. d. Red.)", erläuterte der MSV-Trainer.

Feiert Zenga sein Startelf-Debüt?

Personell muss der Coach seine Startelf allerdings aufgrund der Gelbsperre von Santiago Castaneda definitiv umstellen. Die naheliegendste Option ist Erik Zenga, wobei Schommers selbst auch ein System mit nur einem Sechser ins Gespräch brachte.

Vor dem 14. Heimspiel der Saison verkündete der Trainer auch noch positive Nachrichten aus dem Lazarett. Pascal Köpke kehrte nach seiner Knieverletzung, die er sich am 27. September im Duell bei Dortmund II (0:1) zugezogen hatte, unter der Woche in das Mannschaftstraining zurück. Zwar wird der Angreifer am Samstag noch nicht im Kader stehen, doch ein Comeback in der kommenden Woche schloss Schommers nicht aus.