Die SpVgg Bayreuth und Mintal trennen sich sofort

Die SpVgg Bayreuth und Cheftrainer Marek Mintal beenden nach der bitteren 0:2-Pleite gegen den TSV Buchbach ihre Zusammenarbeit. Vorerst übernimmt Co-Trainer Lukas Kling die Betreuung der Mannschaft.

Die SpVgg Bayreuth steckt nach dem Abstieg aus der 3. Liga in einer tiefen sportlichen Krise und hinkt den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Durch die enttäuschende 0:2-Pleite gegen das ehemalige Schlusslicht aus Buchbach ist die Altstadt nun endgültig im Abstiegskampf angekommen. Wenige Stunden nach der Buchbach-Niederlage einigten sich die Oberfranken und Cheftrainer Marek Mintal nun darauf, die Zusammenarbeit sofort zu beenden und den gemeinsamen Vertrag aufzulösen.

"Ich bin einfach nur traurig über die Situation", wird Mintal in der Bayreuther Bekanntgabe zitiert. "Ich habe mich in Bayreuth immer sehr wohl gefühlt und hatte jederzeit viel Spaß an der Arbeit in diesem tollen Verein. Aber die sportliche Situation ist absolut unbefriedigend. Mir war klar, dass es bei einer Niederlage gegen Buchbach nicht weitergehen kann wie bisher, auch wenn mir der Abschied von der Mannschaft schwerfiel und sehr emotional war", bedauert die Club-Legende den Schritt.

"Es braucht jetzt einfach eine Veränderung"

"Wir sind Marek sehr dankbar, dass er diese Aufgabe und den großen Umbruch nach dem Abstieg mit uns angegangen ist. Letztlich fehlen aber die Ergebnisse. Wir befinden uns sieben Spieltage vor Saisonschluss mitten im Abstiegskampf und haben nicht unverdient gegen den bisherigen Tabellenletzten verloren", ordnet derweil Geschäftsführer Jörg Schmalfuß die aktuelle Lage beim Drittliga-Absteiger ein. Weiter: "Es braucht jetzt einfach eine Veränderung, um den Geist dieser Mannschaft zu erwecken und eine weitere Zuspitzung der Situation zu verhindern. Der ganze Verein wünscht Marek für seinen weiteren Weg auf und neben dem Fußballplatz nur das Beste", so Schmalfuß.

Mintal übernahm die Altstädter vergangenen Sommer nach dem Abstieg aus der 3. Liga. In der laufenden Spielzeit der Regionalliga Bayern sammelte er 31 Punkte (27 Spiele) mit der Mannschaft. Nach der Winterpause gelang Bayreuth jedoch nur Sieg und vier Punkte aus fünf Partien. Zunächst in die Bresche springen wird der bisherige Co-Trainer Lukas Kling, der weiterhin von Torwarttrainer Tobias Fuchs unterstützt wird.

Wie die Bayreuther darüber hinaus planen, ließ der Klub erst einmal offen. Kommende Samstag trifft die SpVgg auswärts auf die U 23 der SpVgg Greuther Fürth.