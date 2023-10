"Die richtigen Schlüsse gezogen": Nürnberg macht den ersten Schritt

Der Trip in den Schwarzwald sollte für die Frauen des 1. FC Nürnberg eine ganz besondere Reise werden. Das 2:0 bedeutete nicht nur den ersten Saisonsieg. Zum ersten Mal seit dem Aufstieg stand hinten auch die Null, und mit der frühen Führung durch Nadja Burkhard endete zudem eine Durststrecke von 348 torlosen Minuten.

Entscheidenden Anteil an all diesen Daten hat Luisa Guttenberger. Die 24-jährige leitete das 1:0 mit einem wuchtigen Torschuss und beherztem Nachsetzen ein. So gelangte der Ball zu Stürmerin Nadja Burkhard, die mit einem sehenswerten Heber in den Winkel zur umjubelten Nürnberger Führung traf. "Ein wunderschönes Tor durch Nadja", freute sich Guttenberger. "Das hat sich schon besonders angefühlt. Es war einfach wichtig, dass wir das erste Tor geschossen haben. Da geht man gleich mit einem positiven Gefühl ins Spiel."

Erstmals stand die Null

Im Gegensatz zu den ersten Saisonpartien hielt die fränkische Abwehr dem Freiburger Druck bis zum Schluss stand. Hier hat sich die positive - wenn auch bisher noch nicht von Erfolg gekrönte - Entwicklung der letzten Wochen fortgesetzt. Kompaktes und leidenschaftliches Verteidigen sowie eine Kristin Krammer in Topform im Tor waren die Garanten für die "Null".

Dass diese auch nach dem Abpfiff noch stand, war für Innenverteidigerin Guttenberger der Schlüssel zum Erfolg: "Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben, das war unsere Devise. Hierzu hatten wir den absoluten Willen. Eine kompakte Abwehr wird im Abstiegskampf weiter das A und O sein."

"Das Potenzial haben wir"

Gerade nach den beiden empfindlichen Auftaktniederlagen gegen Bremen und in Leverkusen mit insgesamt elf Gegentoren wurde bereits die Qualitätsfrage gestellt, sogar die Ligatauglichkeit angezweifelt. Intern kam indes keine Panik auf. Trainer Thomas Oostendorp hat mit den Spielerinnen die Fehler akribisch analysiert und deutlich reduziert. Man merkt der Mannschaft an, dass sie mit jedem Auftritt besser in der Liga ankommt.

"Wir mussten uns an das Niveau in der Bundesliga erst Mal rantasten. Wir haben viel Lehrgeld bezahlt und daraus die richtigen Schlüsse gezogen", erklärt Guttenberger, die den Erfolg in Freiburg nicht überbewerten will: "So wichtig der Sieg heute für uns war, müssen wir noch große Entwicklungsschritte gehen. Aber das Potenzial haben wir."

Am Sonntag kommt der 1. FC Köln

Den positiven Trend können die Nürnbergerinnen bereits am Sonntag gegen den 1. FC Köln bestätigen. "Lulu", wie sie von den Teamkolleginnen genannt wird, schiebt dabei die Favoritenrolle den Rheinländerinnen zu, gesteht aber, dass "wir da schon mit mehr Selbstvertrauen reingehen, jetzt wo wir gezeigt haben, dass wir so schöne Buden machen können."