"Die Jungs wollen alle spielen": Münster will Spitzenreiter Essen unter Druck setzen

Mit einem Sieg gegen den SV Straelen meldete sich Preußen Münster eindrucksvoll zurück. Gegen Lotte will der Dritte der Regionalliga West den Druck auf Spitzenreiter Essen weiter aufrecht erhalten.

Marvin Thiel (Mi.) kann gegen Lotte erstmals nach der Böller-Attacke in Essen wieder im Kader stehen. imago images/Markus Endberg

"Die Mannschaft hat gegen Straelen wieder ihr Gesicht gezeigt", sagt Münsters Trainer Sascha Hildmann über den 4:0 Sieg am letzten Wochenende. Den Dreier, den Manuel Farrona Pulido und Darius Ghindovean mit jeweils zwei Toren beinahe im Alleingang erkämpften, sei die "richtige Antwort" aufzuvor turbulente Tage bei den Domstädtern gewesen.

Diese Antwort hätte im Anbetracht der Tabellensituation auch nicht später kommen dürfen. Spitzenreiter Essen liegt vor Münsters Spiel gegen den Tabellensiebzehnten Lotte bereits fünf Punkte in Front und hat außerdem ein Spiel weniger absolviert. Zudem konnte sich auch Fortuna Köln an den Preußen vorbeischieben. Trotz der bestechenden Form der Konkurrenten (Essen ist seit dem zweiten, Fortuna Köln seit dem vierten Spieltag ungeschlagen) ist die Mannschaft laut Hildmann hochmotiviert: „Dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, 'Trainer, ich brauche eine Pause', das kannst du vergessen. Die Jungs wollen alle spielen!"

Marvin Thiel, der gegen Essen durch den Böllerwurf verletzt wurde, kann in Lotte erstmals wieder im Kader stehen. Dagegen werden Top-Torjäger Gerrit Wegkamp und Außenverteidiger Jannik Borgmann voraussichtlich fehlen. "Wir haben einen Kader, dem wir voll vertrauen und Jungs, die sich ihre Einsätze verdient haben", betont Hildmann im Hinblick auf die Kadertiefe. Sofern dieser Kader seine Leistung auch abrufen kann, sei es für jeden Gegner schwer, gegen Münster zu punkten.

Auch der Rasen im Stadion am Lotter Kreuz, der den Fans im Vorlauf zum Nachholspiel Sorgen bereitet hatte, vermag dem Trainer der Preußen die Vorfreude auf das Spiel nicht zu nehmen. "Der Platz wird morgen nicht besonders gut sein, aber das ist unserer auch nicht", scherzt Hildmann. Das Einzige was für Münster in Lotte zählt, sind drei Punkte.