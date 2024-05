Dicke Überraschung: Ludwigsburg klaut dramatisches Spiel 1 in München

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Die Bayern haben ihr erstes Heimspiel in den Playoffs gegen Ludwigsburg verloren. Außerdem setzte sich Würzburg in Ulm durch.

Die Bayern sind der klare Favorit in der Viertelfinalserie gegen Ludwigsburg und ein ganz heißer Anwärter auf den BBL-Titel. Aber dieser Rolle ist die Mannschaft von Pablo Laso im ersten Spiel nicht gerecht geworden. Aber der Reihe nach.

Zunächst lief eigentlich alles nach Plan, die Münchner lagen nach drei Vierteln mit 65:55 vorne. Vor dem letzten Abschnitt schien es also Formsache für die Hausherren, diese Partie vor den eigenen Fans nach Hause zu bringen. Doch es kam anders. Im letzten Abschnitt spielte sich der Hauptrunden-Achte und klare Außenseiter aus Ludwigsburg in einen Rausch.

Die Gäste lagen gut 20 Sekunden vor dem Ende mit fünf Punkten vorne. Aber dann kam USA-Schreck Andreas Obst, der zunächst auf 87:89 verkürzte. Die Gäste trafen anschließend nur einen Freiwurf und waren wenige Sekunden vor dem Ende mit drei Zählern vorne. Aber anstatt zu foulen, gestatteten die Riesen den Bayern noch einen Dreier. Und diesen nahm - na klar - Obst. Der vielleicht beste Schütze Europas traf mit dem Brett und schickte die Partie in die Verlängerung.

Erneut sprach viel für die Bayern, erneut überraschte Ludwigburg, das sich in den fünf Extraminuten mit 12:8 durchsetzte und Spiel 1 in München klaute (102:98). Überragender Mann bei den Riesen war Silas Melson mit 33 Punkten.

Ulm verliert erstes Heimspiel

Der deutsche Meister ratiopharm Ulm hat derweil zum Auftakt der Playoffs eine Heimniederlage kassiert. Im ersten Viertelfinalspiel am Samstagabend unterlag der Klub aus dem Südwesten gegen die Würzburg Baskets verdient mit 65:78 (38:40). Otis Livingston II, wertvollster Profi der BBL-Hauptrunde, war mit 22 Punkten bester Werfer der stark aufspielenden Gäste. Am Montag (19 Uhr/Dyn) steht das zweite Spiel an, am Mittwoch (20.30) das dritte.

Ulm hatte die Hauptrunde als Vierter beendet, Würzburg einen Rang dahinter. Dem angemessen verlief das erste Viertel ausgeglichen. Allerdings hatten die Bayern leichte Vorteile. Und das zog sich durch die Partie. Im dritten Abschnitt glich der Meister zwar zum 56:56 aus, doch der starke Hauptrunden-MVP Livingston war maßgeblich an der wiederhergestellten Führung der Würzburger beteiligt.

FC Bayern München - MHP Riesen Ludwigsburg 98:102 n.V. (26:18,17:22,22:15,25:35,8:12)

Punkte FC Bayern München: Edwards 25, Booker 16, Obst 16, Francisco 8, Harris 8, Bolmaro 7, Ibaka 7, Lucic 6, Bonga 5 MHP Riesen Ludwigsburg: Melson 33, Buie 20, Roberson 15, Lewis 11, Bähre 9, Bartolo 7, Edigin 7

Zuschauer: 6324

ratiopharm Ulm - Würzburg Baskets 65:78 (20:23,18:17,18:18,9:20)

Punkte ratiopharm Ulm: Jessup 11, De Paula 10, Dadiet 9, Nunez 9, Figueroa 8, Williams 7, Herkenhoff 3, Jallow 3, Klepeisz 3, Bretzel 2 Würzburg Baskets: Livingston II 22, Seljaas 17, Washington 14, Bess 11, Klassen 5, Perry 5, Welp 4

Zuschauer: 6000