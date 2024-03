Di Salvo moniert fehlenden Mut: "Das hat mir überhaupt nicht gefallen"

Deutschlands U-21-Nationalmannschaft hat einen Fehlstart in das neue Jahr hingelegt. Trainer Antonio Di Salvo sprach nach der Nullnummer gegen den Kosovo Klartext.

"Das tut sehr weh." Mit diesen deutlichen Worten begann Deutschlands U-21-Trainer Antonio Di Salvo seine klare Analyse nach dem torlosen Remis gegen den Kosovo. Die Tatsache, dass in Gruppe D im fünften Spiel erstmals kein Sieg gelang, ist außerdem "sehr bitter", erklärte der 44-Jährige bei ProSieben Maxx.

Wieso es dazu kam, wusste Di Salvo nur allzu gut. Dem Trainer hatte allen voran die erste Hälfte "überhaupt nicht gefallen", meinte er und fügte an: "Das war viel zu langsam und überhaupt nicht mutig genug. Wenn wir die Möglichkeit hatten, mal nach vorne zu spielen, haben wir nach hinten gespielt und den Kosovaren eigentlich alles in die Karten gelegt."

Wenn wir die Möglichkeit hatten, mal nach vorne zu spielen, haben wir nach hinten gespielt. Antonio Di Salvo über die erste Hälfte

Zufrieden war Di Salvo also nicht, auch wenn er zugab, dass nach dem Seitenwechsel vieles "wesentlich besser" war. Im Vergleich zum 3:0 im Hinspiel habe jedoch "der Brustlöser gefehlt, um das Tor zu machen" - obwohl zahlreiche Gelegenheiten vorgelegen hatten.

Keine Ausreden, doch eine laute Kabinenansprache

Trotz der rund viermonatigen Pause wollte Di Salvo keine Ausreden gelten lassen. Die Trainingswoche sei eigentlich gut gewesen, "umso enttäuschender ist es, dass wir es in der ersten Hälfte nicht geschafft haben, die Leidenschaft zu haben, um nach vorne zu spielen und den Mut zu haben." Di Salvo richtete somit deutliche Worte an das Team, auch in der Kabine habe er diese laut eigener Aussage getan.

Die Tabellenführung ist erstmals dahin. Dabei, so Di Salvo, war Platz eins "das Ziel und wir wissen ganz genau: das ist eine sehr harte Gruppe. Polen lässt nicht locker."

Di Salvo warnt schon vor Israel - Reitz ärgert sich

Für Dienstag gegen Israel (18 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet der Trainer der U 21 nun einen "harten Kampf. Israel hat eine gute Mannschaft und diese null Punkte spiegeln nicht das wider, was sie können."

Das Gute aus Sicht der Deutschen: Auch die U 21 hat am Freitagabend nicht vollends gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Rocco Reitz war dies bewusst, er monierte das "komplizierte" und fahrige Vorgehen des Teams, das zu viel über das Zentrum agiert hatte. Der enttäuschte Torhüter Jonas Urbig schloss: "Wir müssen uns ankreiden, dass wir die Chancen nicht genutzt haben."