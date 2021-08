DFB-Gericht: "Uns hat nur Herr van Bommel überzeugt"

In der Sache änderte sich erwartungsgemäß nichts, das Pokal-Aus des VfL Wolfsburg bleibt bestehen. Dennoch ergaben sich durch die Berufungsverhandlung vorm DFB-Bundesgericht in Frankfurt am Donnerstag spannende neue Facetten.

Aus 1:3 wird 2:0: Preußen Münster zieht am Grünen Tisch in die 2. Runde des DFB-Pokals ein - der VfL Wolfsburg ist draußen. picture alliance/dpa/Revierfoto