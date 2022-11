DFB-Gegner Japan reist mit acht Bundesliga-Profis nach Katar

Deutschlands erster Gruppengegner Japan hat seinen finalen Kader für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) präsentiert. Darunter finden sich auch acht Bundesliga-Profis.

Während hierzulande noch gerätselt wird, welche Spieler wirklich im Flieger der deutschen Nationalmannschaft gen Katar aufbrechen werden, hat der erste Gruppengegner bereits für Klarheit gesorgt. Am Dienstag stellte Japans Nationalcoach Hajime Moriyasu im Rahmen einer Pressekonferenz seinen 26-köpfigen Kader für die WM-Endrunde vor.

Darunter finden sich acht Profis, die aktuell ihr Geld in den beiden obersten deutschen Ligen verdienen: Freiburgs Ritsu Doan (24 Jahre), Frankfurts Daichi Kamada (26), VfB-Kapitän Wataru Endo (29) sowie dessen Vereinskollege Hiroki Ito (23), Bochums Angreifer Takuma Asano (27), Schalkes Innenverteidiger Maya Yoshida (34), Ao Tanaka (24) von Fortuna Düsseldorf als einziger Zweitliga-Profi - und tatsächlich auch Gladbachs Ko Itakura (25).

Der Verteidiger der Borussia hat seit Anfang September kein Pflichtspiel mehr für die Fohlen bestritten. Am 5. Spieltag bei der Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 sah der Japaner Rot, fehlte dann in Freiburg, verletzte sich anschließend im Training. Eine Innenbandverletzung im Knie zwang ihn zu einer Pause. Bereits Ende Oktober war leichtes Training zwar wieder möglich, doch da stand auch schon fest, dass Itakura im Kalenderjahr 2022 nicht mehr für Gladbach wird auflaufen können.

Nun aber fährt er mit zur WM, die in rund drei Wochen beginnt. Itakuras Traum von der WM also lebt, während zwei andere etwas überraschend geplatzt sind: Genki Haraguchi (31) von Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin sowie Yuya Osako, einst in Diensten von 1860 München, dem 1. FC Köln und Werder Bremen, dürfen die Endrunde vor dem TV verfolgen. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurde Celtic Glasgows Stürmer Kyogo Furuhashi. Dieser machte in der schottischen Liga immerhin acht Tore in zehn Spielen und stand in allen fünf Champions-League-Partien (eine Vorlage) auf dem Rasen.

Japan will ins Viertelfinale

"Unser Ziel ist es, zumindest das Viertelfinale zu erreichen", stellte Japans Nationaltrainer Moriyasu in Tokio klar und fügte an: "Das wird nicht leicht." Japan ist bereits zum siebten Mal bei einer WM-Endrunde dabei und hat zwei schwere Brocken aus dem Weg zu räumen. Im Auftaktspiel geht es gleich gegen den Weltmeister von 2014. Am 23. Oktober (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet Deutschland - und für einige Bundesliga-Profis im Aufgebot der Samurai Blue ein Klassentreffen. Weitere Gegner sind Spanien, Weltmeister von 2010, und der südamerikanische Vertreter Costa Rica.

Das japanische WM-Aufgebot auf einen Blick:

Tor: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Racing Straßburg), Daniel Schmidt (VV St. Truiden)

Abwehr: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (VfB Stuttgart)

Mittelfeld: Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lissabon), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Stade Reims), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Takumi Minamino (AS Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (CD Leganes), Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastian), Ritsu Doan (SC Freiburg)

Angriff: Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Takuma Asano (VfL Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brügge)

