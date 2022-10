Flick zur angeblichen Kaderliste: "Nicht alle Namen stimmen"

Die Diskussionen um die angebliche Kaderliste der deutschen Nationalmannschaft haben so richtig Fahrt aufgenommen. Nun stellte Bundestrainer Hansi Flick klar: "Nicht alle gehandelten Namen stimmen."

Bis zum 21. Oktober mussten alle Nationaltrainer bei der FIFA ein vorläufiges Aufgebot für die bald anstehende WM in Katar melden - auch Bundestrainer Flick. Auf dieser Liste durften bis zu 55 Namen stehen, von denen ein Großteil am Dienstag vermeintlich durchgesickert ist. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Rani Khedira (Union Berlin) oder auch Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) sollen laut "Bild" dazugehören.

Nun stellte Flick jedoch in einem Interview mit RTL/ntv klar: "Nicht alle gehandelten Namen stimmen. Es stehen auch ein paar Spieler drauf, die bei uns bislang keine Rolle gespielt haben." In der öffentlichen Diskussion wird zum Beispiel bei der Stürmerfrage immer wieder Werder-Torjäger Niclas Füllkrug genannt. "Er verkörpert etwas, das wir in dieser Konstellation nicht haben", so Flick, der dem athletischen Angreifer eine "gute Saison" bescheinigt.

Flick über Hummels: "Dinge vereinbart, die aber unter uns bleiben"

Nach den starken Leistungen in den letzten Wochen wird stark davon ausgegangen, dass auch Weltmeister Mats Hummels, den Flick noch gar nicht berufen hat, zum WM-Kader gehören wird. "Wir haben Dinge vereinbart, die aber unter uns bleiben", sagt der Bundestrainer, der sich weiterhin nicht in die Karten schauen lassen will. Der endgültige DFB-Kader mit 26 Profis wird am 10. November präsentiert. "Wir hoffen, dass dann alle, die wir im Kopf haben, auch fit sind."

Ich mag solche Fußballer. Er spielt unbekümmert auf. Flick über Wirtz

Nachgedacht wird beim DFB auch über Youngster Florian Wirtz, der sich nach einem Kreuzbandriss vor einer Rückkehr auf den Platz befindet. "Ich mag solche Fußballer. Er spielt unbekümmert auf. Aber wichtig ist, dass seine Verletzung top verheilt", so Flick, der Einblick in seine Gedankengänge gibt: "Vielleicht nehmen wir einen jungen Spieler mit, damit er Turniererfahrung sammeln kann." Wegen Wirtz stehe er in engem Austausch mit Bayer 04 Leverkusen.

Was feststeht: Flick wird bei seinem 26 Spieler umfassenden Kader vier Torhüter nominieren, um bei einer auftretenden Verletzung vor allem auch im Training Alternativen zu haben. Und die anhaltende Kritik am Gastgeberland? "Wir fahren dorthin und wollen die WM genießen", betont Flick: "Wir wollen den Menschen vor Ort offen und neugierig begegnen, aber auch die Augen offenhalten, wenn etwas passiert." Nach Deutschland wurden bis dato 35.000 Tickets verkauft, wie DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittwoch offenlegte.