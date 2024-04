"Deutschlands größte LAN-Party"? Caggtus vor zweiter Ausgabe

Vom 5. bis zum 7. April findet die zweite Ausgabe der Caggtus statt. Was kann auf dem Festival erwartet werden?

Gemütlich, nicht groß, umriss Pressesprecher Felix Wisotzki das Konzept der Caggtus. Letztlich 14.800 Besucher waren es im letzten Jahr. Eine "fulminante Premiere", hieß es in der offiziellen Pressemitteilung. Am Wochenende des 5. Aprils steigt die zweite Ausgabe des Festivals - alle Infos dazu vorab.

Was wird angeboten?

Unterteilt ist die Caggtus in drei Bereiche: Entertainment, LAN und Streamer. Im Unterhaltungsbereich wird es verschiedene Aktivitäten wie Freeplay, Cosplay oder eine Indie-Area geben, in der 24 Studios ihre Spiele-Neuheiten präsentieren können.

Im LAN-Bereich stehen verschiedene Turniere an, darunter in Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends aber auch in EA SPORTS FC 24. Insgesamt 24 Streamer werden vor Ort sein - darunter Maxim, RvNxMango, JustHohnny, Kutcherlol, Baso, Hasi, Ronnyberger, Dennsen86, fisHC0p oder Giggles.

Was kosten die Tickets?

Insgesamt 1.900 Teilnehmer hätten sich für die LAN-Party angemeldet, fast ausverkauft seien die Plätze. Sollte die Zahl bestätigt werden, hätte die Caggtus damit die gamescom-LAN übertroffen. Dort nahmen 1.700 Spieler teil.

Über die Webseite sind für die LAN-Party tatsächlich nur noch wenige Plätze zu erstehen. Ausgewählt werden können entweder ein Beginner- oder ein Expert-Seat. 144 Euro kostet Erstgenannter, 178 Euro Letzterer. Große Unterschiede außer einer "limitierten Goodie-Bag" und einem anderen Parkplatz, der dann allerdings kostenpflichtig würde, gibt es nicht.

Wer nicht an der LAN-Party teilnehmen, sondern das Festival einfach nur besuchen möchte, kann für 29 Euro ein Tagesticket online erwerben. Für 32 Euro gibt es auch für Kurzentschlossene noch an der Tageskasse Karten. Das Kombi-Tagesticket kostet online 44 Euro, das Mehrtagesticket 49 Euro. Fünf Euro mehr kostet Ersteres an der Tageskasse, zehn sind es beim Mehrtagesticket. Das ermäßigte Tagesticket ist vorab für 19 Euro erhältlich, an der Tageskasse für fünf Euro mehr. Die Eintrittskarten berechtigen am Besuchstag zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt zum beziehungsweise vom Messegelände.

Für Fachbesucher kostet der Eintritt 119 Euro. Das umfasst Zugang zur Caggtus an allen drei Tagen - ausgenommen des LAN-Bereichs, der Business Lounge sowie einem Ticket für die kostenfreie Nutzung des ÖPNV. Wichtig zu wissen: Der Zutritt zur Caggtus ist erst ab 12 Jahren gestattet - zum LAN-Bereich sogar erst ab 18 Jahren.