Deutschland geht USA aus dem Weg, eine Hammer-Gruppe droht dennoch

Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Der DBB ist sowohl mit den Männern als auch den Frauen vertreten. Dennis Schröder & Co. können schonmal nicht in der Vorrunde auf die USA treffen - ein Hammer-Los droht dennoch, erst recht für die Frauen.

Das Teilnehmerfeld bei den Männern ist noch nicht komplett, da zwischen dem 2. und 7. Juli noch vier Qualifikationsturniere in Piräus (Griechenland), Riga (Lettland), San Juan (Puerto Rico) und Valencia (Spanien) absolviert werden müssen. Deutschland ist als Weltmeister indes sicher dabei, ebenso Serbien, Australien, Kanada, Frankreich, Japan, Südsudan und die USA, die mit einer Menge Star-Power antreten wollen und auch deshalb jetzt schon als der Top-Favorit gehandelt werden.

Am Freitag gab die FIBA nun die Lostöpfe bekannt - und Deutschland findet sich dabei in Topf 1 gemeinsam mit den USA und dem Sieger des Qualifikationsturniers in Valencia, wo Spanien, Angola, Libanon, Finnland, Polen und die Bahamas um ein Olympia-Ticket kämpfen. In Topf 2 befinden sich Serbien, Australien und der Sieger des Quali-Turniers in Riga (Georgien, Lettland, Philippinen, Brasilien, Montenegro und Kamerun).

Topf 3 setzt sich zusammen aus Kanada, Frankreich und dem Sieger des Quali-Turniers in San Juan (Litauen, Mexiko, Elfenbeinküste, Italien, Bahrein und Puerto Rico). Zu guter Letzt wäre da noch Topf 4 mit Japan, dem Südsudan und dem Sieger des Qualifikationsturniers in Piräus, wo sich neben Neuseeland, der Dominikanischen Republik und Ägypten auch europäische Topnationen wie Kroatien, Griechenland und Slowenien tummeln - bereits jetzt ist also schon ausgeschlossen, dass in Paris sowohl Luka Doncic (Slowenien) als auch Giannis Antetokounmpo (Griechenland) auflaufen werden können.

Neuauflage des WM-Finales möglich

Aus jedem Topf wird jeweils ein Team in eine der drei Vorrundengruppen gelost. Pro Gruppe werden mindestens zwei und maximal drei europäische Mannschaften vertreten sein. Für Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien gilt, dass nicht mehr als ein Team des jeweiligen Kontinents pro Gruppe sein darf.

Sicher ist: Deutschland kann nicht auf die USA treffen, ein Hammer-Los droht dem Weltmeister dennoch. Denkbare Gruppen wären: Vize-Weltmeister Serbien, Kanada und Slowenien/Griechenland oder aber auch Australien, Frankreich und eben Slowenien/Griechenland.

DBB-Frauen droht schwere Gruppe

Die teilnehmenden Nationen bei den Frauen stehen schon fest. Neben Deutschland sind auch Australien, Belgien, Kanada, China, Frankreich, Japan, Nigeria, Puerto Rico, Serbien, Spanien und die USA am Start. Die DBB-Frauen werden sich wohl auch auf eine schwere Vorrunde gefasst machen müssen, befinden sie sich doch gemeinsam mit Puerto Rico und Nigeria in Topf 4.

Topf 1 setzt sich zusammen aus den USA, China und Australien, in Topf 2 befinden sich mit Spanien, Kanada und Belgien weitere Hochkaräter des weltweiten Frauen-Basketballs. Die ebenfalls nicht zu unterschätzenden Serbinnen sowie Japan und Frankreich komplettieren das Teilnehmerfeld in Topf 3.

Gelost wird am kommenden Dienstag ab 19 Uhr im Schweizerischen Mies, dem Hauptsitz des Weltverbandes FIBA. Penny Taylor und Carmelo Anthony warden als Losfeen fungieren.