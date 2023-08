Deutschland-Gegner Südkorea und der Glaube an die Sensation

Zwar braucht Südkorea für das Weiterkommen bei der Frauen-WM ein Wunder - doch wie gefährlich ist der abschließende Gruppengegner für die deutsche Auswahl?

So-Yun Ji ist die Rekord-Torschützin der südkoreanischen Nationalmannschaft. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Im Lager der Südkoreanerinnen herrscht Realismus. An Wunder glaubt dort niemand so recht. Und so ein Wunder wäre ja nötig, denn nur mit einem hohen Sieg über den Favoriten Deutschland ist der Einzug ins Achtelfinale noch möglich. Und dennoch wird sich die Mannschaft von Trainer Colin Bell nicht aufgeben.

Der Engländer, der 2014 den 1. FFC Frankfurt zum Champions-League-Triumph führte, verbreitet demonstrativ Zuversicht und will zumindest gewinnen: "Der Begriff Wunder ist immer sehr weit gefasst. Wir haben eine kleine Siegchance, und ich glaube, dass uns eine Sensation gelingen kann, denn wir können mehr, als wir bisher gezeigt haben."

Bei seinen Spielerinnen schwankt die Stimmung zwischen Enttäuschung und Hoffnung. Die negativen Reaktionen in den heimischen Medien, die diese WM ohnehin eher nachgeordnet behandeln und nun eine peinlich hohe Niederlage gegen die DFB-Elf befürchten, drücken sichtlich auf die mentale Verfassung.

Auf der anderen Seite hat die deutsche Niederlage gegen Kolumbien dafür gesorgt, dass ein Fünkchen Optimismus entstanden ist. Auf jeden Fall endet mit einem WM-Aus die Ära einer goldenen Generation. Mehrere Spielerinnen werden zurücktreten, darunter Rekord-Torschützin So-Yun Ji.