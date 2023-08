Wo ist sie hin, die deutsche Leichtigkeit?

Ex-Nationalspielerin Verena Schweers sagt in ihrer dritten WM-Kolumne ganz klar, was dem deutschen Spiel momentan fehlt. Sie nimmt zwei Mittelfeldspielerinnen in die Pflicht - und blickt schon auf das Achtelfinale.

Sie müssen jetzt liefern: Lina Magull, Svenja Huth und Lena Oberdorf (v. li.) droht sonst am Donnerstag das frühe WM-Aus. IMAGO/AAP