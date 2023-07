So kommt Deutschland ins Achtelfinale

Das deutsche Frauen-Team zittert bei der WM um den Einzug ins Achtelfinale. So gelingt der Sprung in die Runde der letzten 16.

Keine Frage, das 1:2 gegen Kolumbien war ein Rückschlag für die Frauen-Nationalmannschaft, doch das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat trotz der Niederlage gegen die Südamerikanerinnen weiterhin alle Chancen auf das Achtelfinale - und das Erreichen der K.-o.-Phase in der eigenen Hand.

Vorneweg sei gesagt, dass Deutschlands Gruppengegner Südkorea am Donnerstag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) trotz bisher null Punkten theoretisch noch weiterkommen kann. Die Asiatinnen bräuchten hierzu einen extrem hohen Sieg gegen das DFB-Team und müssten darauf hoffen, dass die Kolumbianerinnen gegen Marokko ihren dritten Gruppensieg einfahren. Wahrscheinlich ist dieses Szenario aber, zumindest was das deutsche Spiel anbelangt, nicht wirklich.

Deutschland kommt ins Achtelfinale, wenn ...

... das DFB-Team gegen Südkorea gewinnt. Zwar könnte Marokko mit einem Sieg gegen Kolumbien auch in diesem Fall noch an Deutschland vorbeiziehen, müsste dafür aber am Ende eine bessere Tordifferenz als Deutschland aufweisen, was extrem unwahrscheinlich ist: Aktuell hat die DFB-Auswahl plus fünf Tore, Marokko minus fünf. Gewinnen Deutschland und Marokko, müsste Marokko also gleichzeitig zehn Tore aufholen, um die DFB-Auswahl noch am Weiterkommen zu hindern.

... das DFB-Team gegen Südkorea unentschieden spielt und Marokko gegen Kolumbien nicht gewinnt.

... das DFB-Team gegen Südkorea verliert und gleichzeitig Kolumbien gegen Marokko gewinnt.

Gruppensieg möglich - Trio zur Auswahl

Sollte Deutschland gegen Südkorea gewinnen und gleichzeitig Marokko gegen Kolumbien drei Punkte einfahren, dann hätte das DFB-Team noch die Chance auf Platz 1 in der Gruppe H. Der Sieger der "Deutschland-Gruppe" trifft auf den Zweiten der Gruppe F, der Zweite der Gruppe H muss gegen die Sieger der Gruppe F antreten. In der Verlosung sind aktuell Frankreich, Jamaika und Brasilien.