Halbes Dutzend: Deutsche U 19 deklassiert Ungarn

Drei Tage nach dem souveränen Auftakt der zweiten Qualifikationsphase bleibt die deutsche U 19 der Frauen tadellos. Gegen Ungarn wurde es am Ende richtig deutlich.

Im Vergleich zum Auftaktsieg gegen Rumänien veränderte Trainer Michael Urbansky seine Startelf auf nur einer Position, Nürnbergs Marina Scholz begann für Melina Krüger vom HSV.

Im ungarischen Telki tat sich die deutsche Mannschaft trotz Überlegenheit im ersten Durchgang noch etwas schwer, es dauerte bis zur 45. Spielminute, ehe Melanie Reuter (Carl Zeiss Jena) den Führungstreffer besorgte.

Doppelpackerin Boboy macht alles klar

Gestaltete sich der erste Durchgang zumindest ergebnistechnisch noch eng, so wurde es in Hälfte zwei dann doch sehr deutlich zugunsten der Favoritinnen. Scholz (50.) erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0, Leverkusens Paulina Bartz machte noch vor der Stundenmarke alles klar (59.).

Bei den ungarischen Spielerinnen fehlte nun etwas die Gegenwehr, das wusste Delice Boboy, die ebenfalls unter dem Bayerkreuz aufläuft, für sich zu nutzen und schnürte einen Doppelpack (63., 72.), ehe Bayerns Laura Gloning für den Schlusspunkt sorgte und auf 6:0 stellte (84.).

Trainer Urbansky: "Das Spiel am Dienstag ist ein Finale"

Der zweite Sieg ohne Gegentor binnen weniger Tage stimmte Trainer Urbansky erwartungsgemäß zufrieden: "In der zweiten Halbzeit war es eine klasse dominante Leistung meiner Mannschaft. Das Spiel am Dienstag ist natürlich ein Finale, wir erwarten eine körperlich starke Truppe. Wichtig ist, dass wir mit einem klaren Fokus und einer Intensität in das Spiel gehen", wird der Trainer auf der Website des DFB zitiert.

Deutschland führt die Gruppe 7 damit an und spielt am Dienstag (17.30 Uhr) im ungarischen Bicske gegen Schweden um den Gruppensieg. Nur der Gewinner der Gruppe qualifiziert sich für die Europameisterschaft im Juli in Litauen.