Erfolgreicher Start in die EM-Quali: U-19-Frauen schlagen Rumänien

Die deutschen U-19-Frauen haben das Auftaktspiel in die zweite Qualifikationsphase zur Europameisterschaft 2024 gewonnen und einen ersten Schritt in Richtung Endrunde in Litauen gemacht.

Bereits Ende November bis Anfang Dezember hatte sich die deutsche U-19-Nationalmannschaft der Frauen in der ersten Qualifikationsphase zur Europameisterschaft 2024 in Litauen in einer Gruppe mit Israel, Norwegen und Finnland durchgesetzt. In Phase zwei geht es nun darum, das Ticket für das Turnier zu ziehen. Die DFB-Auswahl spielt in einem Miniturnier in Ungarn gegen Rumänien, Ungarn und Schweden einen der sieben offenen Endrunden-Plätze neben Gastgeber Litauen aus.

Am Mittwochnachmittag gelang der den U-19 Juniorinnen der erste Schritt in Richtung Qualifikation. Das Auftaktspiel gegen die rumänische Auswahl gewann die Mannschaft von Michael Urbansky mit 2:0.

Janzen und Kapitänin Bartz machen vor der Pause alles klar

Von Beginn an waren die Deutschen im ungarischen Bicske die aktivere Mannschaft und wussten sich dafür schon im ersten Durchgang gleich doppelt zu belohnen. Mathilde Janzen vom SV Werder Bremen brachte die DFB-Juniorinnen nach 32 Minuten auf die Anzeigetafel. Kurz vor der Pause gelang es Kapitänin Paulina Bartz von Bayer 04 Leverkusen gar, die Führung zu verdoppeln (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Urbansky-Elf die gefährlichere Mannschaft, verpasste es aber trotz aussichtsreicher Gelegenheiten, weitere Treffer nachzulegen. Defensiv brannte allerdings nichts an, weshalb die DFB-Auswahl das 2:0 zum Auftakt über die Zeit brachte.

Samstag geht es gegen Ungarn

Im Parallelspiel der Gruppe 7 jubelten die Schwedinnen gleich dreimal, setzten sich mit 3:0 gegen die Gastgeberinnen aus Ungarn durch und eroberten damit die Tabellenführung.

Für Deutschland, den Rekordsieger bei der U-19-EM der Frauen, der das Turnier allerdings seit 2011 nicht mehr gewonnen hat, geht die Jagd nach dem Endrunden-Platz schon am Samstag (15 Uhr) in Telki gegen Ungarn weiter. Am Dienstag (17.30 Uhr) folgt dann erneut in Bicske das möglicherweise entscheidende Duell um den Gruppensieg mit Schweden.