In Unterzahl: Deutschlands U 18 bricht gegen Tschechien auseinander

Deutschlands U-18-Nachwuchsteam hat das letzte Spiel im Vier-Nationen-Turnier in Spanien deutlich verloren. Gegen Tschechien war auch ein Platzverweis daran schuld.

Deutschlands U-18-Coach Hanno Balitsch war nach dem 1:4 gegen Tschechien durchaus unzufrieden. Getty Images for DFB

Erst ein 1:0 gegen die Niederlande, dann das 3:5 im Elfmeterschießen gegen England und nun eine deutliche Niederlage: Die deutsche U-18-Nationalmannschaft hat zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers in Spanien ein 1:4 gegen Tschechien hinnehmen müssen.

In San Pedro del Pinatar hatte Jatta den DFB-Nachwuchs in Führung gebracht (13.), Pikolon glich jedoch schnell aus (18.). Kurz nach der Pause dann der Schock: Alfa-Ruprecht sah die Ampelkarte (47.).

Drei Gegentore in sechs Minuten

Mit einem Mann weniger auf dem Platz brach die U 18 des DFB schließlich zusammen, binnen sechs Minuten fing sie sich satte drei Gegentore, Taus (63.), Kacor (66.) und Pikolor (69.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Trainer Hanno Balitsch war ob der schwachen Phase in Hälfte zwei nicht glücklich: "Daraus müssen wir lernen, das darf nicht passieren", monierte der ehemalige Mittelfeldspieler und schloss: "Ich habe den Jungs aber auch gesagt, dass wir in den letzten Tagen super gearbeitet haben und darauf aufbauen können."

In wenigen Wochen wird die Auswahl noch einmal zu einem abschließenden Lehrgang zusammenkommen und dabei am 22. Mai in Verden ein Länderspiel gegen Dänemark bestreiten.