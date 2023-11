"Tschechien war etwas griffiger": Debüt von U-18-Coach Balitsch misslingt

Seit Juni ist Hanno Balitsch Trainer der deutschen U-18-Nationalmannschaft. Sein Debüt an der Seitenlinie verloren er und sein Team gegen Tschechien.

In der Pintar Arena in Alicante (Spanien) bestritt die U 18 ihr erstes Länderspiel nach der Sommerpause. Trainer Hanno Balitsch, der Ende Juni den Cheftrainer-Posten übernommen hatte, sah sein Team zunächst in Führung gehen. In der 39. Minute traf Union Berlins Nachwuchsstürmer Levis Prince Asanji zur Führung gegen die Nachwuchsauswahl Tschechiens.

Doppelpacker Pikolon dreht das Spiel

Im zweiten Durchgang drehten die Tschechen allerdings das Spiel durch zwei Tore von Pikolon (59., 75.) und brachten die Führung über die Zeit.

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und sind auch verdient in Führung gegangen", ließ sich Balitsch auf der DFB-Webseite zitieren. "In der zweiten Hälfte haben wir dann komplett gewechselt, um jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Dort waren die Tschechen dann etwas griffiger und haben mehr investiert. Durch einen unglücklichen Handelfmeter haben wir den Ausgleich kassiert, mit dem Rückenwind konnte Tschechien dann auch die Führung erzielen."

Jahresabschluss gegen Portugal

Am Montag (12 Uhr) steht gegen Portugal nun ein zweites Testspiel an. Die Partie bildet gleichzeitig den Jahresabschluss der DFB-Junioren. Erst im März 2024 steht der nächste Lehrgang an - die Gegner stehen noch nicht fest.

Die DFB-Aufstellung: Blazic - Reich, Müller, Wurm, Ogbemudia, Horozovic, Ataide, Onos, Asanji, Koch, Scott