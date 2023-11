Jahresabschluss misslingt: Portugal zu stark für deutsche U 18

Zum Jahresabschluss setzte es für die deutsche U-18-Auswahl eine Niederlage. Im spanischen Alicante erwies sich der Nachwuchs Portugals als zu stark.

In der Pinatar Arena in San Pedro del Pinatar konnte die deutsche U 18 den ersten Durchgang noch ausgeglichen gestalten, torlos ging es in die Kabinen.

Doch in der zweiten Spielhälfte schaltete Portugal einen Gang höher. Zunächst war es Nuno Patricio (Sporting Braga), der in der 54. Minute die Portugiesen in Führung schoss. Und in der Nachspielzeit erhöhte dann Portos Goncalo Sousa noch auf 2:0 (90.+7).

"Es war ein intensives Spiel, die Mannschaften haben sich nichts geschenkt", wird U-18-Nationalcoach Hanno Balitsch auf der DFB-Website zitiert. "Gegen den Ball haben wir intensiv gearbeitet, aber vorne hat uns die Zielstrebigkeit und das Durchsetzungsvermögen gefehlt." Dennoch lobte der ehemalige Profi seine Spieler: "Die Spieler, die hier waren, haben ihre Sache gegen einen starken Gegner trotzdem sehr gut gemacht."

Nächster U-18-Lehrgang im März 2024

Damit wird die deutsche U 18 die Rückreise nach Deutschland von der Costa Blanca mit zwei Niederlagen im Gepäck antreten. Zum Debüt von Balitsch mussten sich die deutschen Junioren Tschechien mit 1:2 beugen.

Die Möglichkeit zur Rehabilitation wird sich der deutschen U 18 erst im kommenden Jahr bieten, das Sportjahr 2023 ist für den deutschen Nachwuchs beendet. Erst im März 2024 steht der nächste Lehrgang an. Dann sind auch wieder zwei Länderspiele terminiert, die Gegner stehen aber noch nicht fest.