Nächster Testspielsieg: Deutsche U 20 schlägt Tschechien mit 4:2

In einem abwechslungsreichen Spiel gewinnt die deutsche U-20-Nationalmannschaft gegen Tschechien mit 4:2. Nach einer 3:0-Führung geriet das Team von Hannes Wolf nochmal ins Wanken.

Nach dem verdienten 2:1-Sieg in Portugal am vergangenen Freitag sollte für die deutsche U-20-Nationalmannschaft gegen Tschechien der nächste Erfolg her. DFB-Coach Hannes Wolf rotierte dabei im großen Stil, lediglich Oliveira und Castrop standen nach dem Portugal-Spiel erneut in der Startaufstellung.

Sieb per Elfmeter zur Führung

Nach einem kurzen Abtasten zu Beginn übernahmen die DFB-Junioren bald das Kommando. Nach einer ersten Torannäherung wurde Sieb im Strafraum von Vachousek unglücklich zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte der Fürther souverän zur 1:0-Führung (16.). Auch danach hielt das Team von Trainer Wolf das Tempo hoch: Castrop scheiterte aus der Distanz an Keeper Hruby (18.). Drei Minuten später hatte Bobzien Pech, dass sein Flachschuss nach einem tollen Solo noch abgefälscht wurde und Zentimeter am Pfosten vorbeistrich (21.).

Die bislang hinterherlaufenden Tschechen fanden nach einer halben Stunde besser in die Partie und brachten das DFB-Team zunehmend in Bedrängnis. Bei einer Doppelchance blockte zunächst Oermann einen Schuss von Julis, den Nachschuss von Fila kratzten anschließend Oliveira und Krätzig gemeinsam von der Linie (35.). Zwei Minuten später rettete dann Backhaus die deutsche Führung in die Pause, als er einen Sevinsky-Kopfball aus kurzer Distanz noch mit den Fingerspitzen aufhielt.

Baur trifft doppelt, Damar auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel lagen die Vorteile zunächst wieder klar bei der deutschen U 20 - und nach einem Doppelpack von Baur schien das Spiel zunächst entschieden. Erst staubte der Freiburger nach einem Pfostenschuss von Castrop aus kurzer Distanz ab (55.), dann nutzte er einen Torwartfehler von Hruby zum 3:0 (63.).

Doch mit der scheinbar sicheren Führung im Rücken und nach vielen Wechseln gaben die deutschen Junioren das Spiel nochmal aus der Hand. Der eingewechselte Alijagic besorgte nach einem Abspielfehler von Backhaus den 3:1-Anschlusstreffer (74.), ein unglückliches Eigentor von Damar nach einer tschechischen Ecke brachte die Gäste endgültig zurück ins Spiel (83.). Penxa (85.) und erneut Alijagic (90.+2) hatten zudem Riesengelegenheiten zum Ausgleichstreffer, jedoch war Backhaus beide Male zur Stelle.

Tschechien warf in der Schlussphase alles nach vorne, auch Torwart Hruby beteiligte sich an den Angriffen. Dies nutzte Damar in der letzten Minute, als er nach einem Konter aus 30 Metern zum 4:2-Endstand ins leere Tor einschob (90.+6).

Im November gegen Rumänien und England

Die deutsche U 20 ist damit mit zwei Siegen erfolgreich ins Länderspieljahr 2023/24 gestartet. Im November stehen zwei weitere Freundschaftsspiele an: Zunächst reist das Wolf-Team nach Rumänien (17. November), drei Tage später steht dann der Jahresabschluss gegen England auf dem Programm.