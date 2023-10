Dank Topp und Baur: Deutschland schlägt Portugal verdient

Deutschland hat sich vom schnellen Ausgleich nicht verunsichern lassen und verdientermaßen Portugal mit 2:1 bezwungen. Der entscheidende Treffer fiel allerdings erst in der Schlussphase.

Nach zwei Remis im September zum Start in die neue Länderspielsaison wollte die deutsche U-20-Nationalmannschaft im Spiel gegen Portugal den ersten Sieg einfahren. Dabei war dies jedoch nicht das dringlichste Ziel von Trainer Hannes Wolf, der nach seinem Intermezzo als Assistenztrainer bei der A-Nationalmannschaft zur U 20 zurückgekehrt ist. Vielmehr soll das Spiel "jeden Spieler wieder einen Schritt auf seinem Weg weiterbringen".

Deutschland dominant und nach Pfostentreffer im Pech

Entsprechend engagiert sowie schwungvoll startete die deutsche Auswahl in die Partie und kam durch Kabadayi zu einer ersten Torannäherung (5.), doch auch die Portugiesen versteckten sich nicht und liefen das Team von Wolf gerne schon früh an. Dennoch war die deutsche U 20 in der ersten Hälfte tonangebend und in der 17. Minute im Pech als Castrop nur den Pfosten traf.

Auch in der Folge hatte die deutsche Auswahl die besseren Chancen: Tohumcu (26.) und Rothe (35., 39.) verpassten aber die Führung. Einzig nach einem Fehler von Oliveira entstand Gefahr für das deutsche Tor (40.).

Baur entscheidet die Partie spät

Nach Wiederanpfiff dann der Traumstart: Rothe flankte zielgenau auf den Kopf von Topp, der den Ball aus elf Metern platziert einnickte (51.). Lange hielt die Führung jedoch nicht, weil der Gastgeber sich keineswegs geschockt zeigte. Vielmehr spielten die Portugiesen nach dem Tor deutlich offensiver und kamen prompt durch Martim Marques zum Ausgleich (59.).

Im Gegensatz zu den Iberern verunsicherte der Rückschlag die deutsche Auswahl sichtlich, sodass erstmals die Gäste in deren Hälfte gedrückt wurden. Die größte Chance auf die Führung hatte dennoch die deutsche Auswahl, Blank jagte das Leder aus sechs Metern über die Latte (67.).

Eine starke Schlussoffensive sicherte dem Team von Wolf letztlich den Sieg: Erst war Janders Schuss noch abgefälscht geworden (76.), dann jagte Baur das Leder abgezockt unter die Latte (86.). Eine mögliche Vorentscheidung ließen Kabadayi und Baur bei einer Doppelchance anschließend sogar noch liegen (89.). Dies wurde jedoch nicht mehr bestraft, weil die DFB-Auswahl - wie beinahe im gesamten Spiel - konsequent verteidigte und so verdientermaßen die 2:1-Führung über die Zeit rettete.

Weiter geht es für die Mannschaft von Wolf bereits am Montag (18 Uhr) mit dem Spiel gegen Tschechien.