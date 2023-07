Traumstart in die U-19-EM: DFB-Juniorinnen schlagen Österreich 6:0

Zum Auftakt der U-19-Europameisterschaft der Frauen in Belgien haben die DFB-Juniorinnen beim 6:0 im Nachbarschaftsduell gegen Österreich ein Ausrufezeichen gesetzt und spielerisch überzeugt.

Die Anfangsviertelstunde in Tubize ging an die Österreicherinnen, die sich mehrfach gut vor das deutsche Tor kombinierten. Diehm (9.) und Dilara Acikgöz (10.) mussten jeweils in höchster Not im eigenen Strafraum klären. Die erste echte Chance des Spiels verwertete dann aber Nachtigall nach schöner Vorarbeit von Alber zum 1:0 (16.), zwei Minuten später nutzte Sehitler einen Fehler im Aufbauspiel zum zweiten deutschen Tor.

Doppelschlag bringt DFB-Juniorinnen in die Spur

Dieser Doppelschlag brachte das deutsche Team in die Spur: Die DFB-Juniorinnen präsentierten sich in der Folge sicher und kontrolliert im Spielaufbau und im Angriffsdrittel sehr spielfreudig. So erhöhten Alber (26.) und erneut die umtriebige Nachtigall (29.) noch vor der Pause.

Die Österreicherinnen waren dagegen komplett demoralisiert und kamen lediglich durch Natter zu einer Möglichkeit, deren Schuss aber knapp neben dem Tor landete (41.).

Nach der Pause bot sich zunächst das gleiche Bild: Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte die stark aufspielende Kett nach einem Solo auf 5:0, auch danach bleiben die Akteurinnen von Kathrin Peter spielbestimmend.

Die deutschen Frauen nahmen aber zunehmend das Tempo raus und gewährten so den ÖFB-Juniorinnen ihre beste Chance: Rouduner steckte durch auf Aistleitner, die aber frei vor Adamczyk die Kugel am Tor vorbeilegte (72.).

Noch einmal schaltete Deutschland einen Gang hoch, als Bartz mit einem Traumpass Sehitler schickte, die cool zum 6:0 vollstreckte (77.). Danach lief die Zeit herunter, ohne dass auf dem Feld noch viel passierte.

"Wollen gegen Belgien an die heutige Leistung anknüpfen"

"In der Anfangsphase haben wir noch etwas gebraucht, um uns auf das Spiel der Österreicherinnen einzustellen. Nach gut zehn Minuten haben wir aber in unser Spiel gefunden und dann direkt doppelt getroffen", sagte DFB-Trainerin Peter nach dem Abpfiff. "Im zweiten Durchgang haben wir die Partie seriös zu Ende gespielt und hochverdient gewonnen. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Start ins Turnier und wollen gegen Belgien an die heutige Leistung anknüpfen."

Qualifikation für die U-20-WM als Ziel

Nach dem überzeugenden Auftaktsieg wartet auf die DFB-Auswahl in Gruppe A am Freitag EM-Gastgeber Belgien (17.30 Uhr), ehe es zum Abschluss der Gruppenphase am Montag gegen die Niederlande geht (17.30 Uhr). Ziel des Teams ist die Qualifikation für die U-20-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, dafür muss Deutschland mindestens das Halbfinale erreichen.