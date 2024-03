U 16 schlägt Italien deutlich

Die deutsche U-16-Auswahl feierte am Freitag im ersten von zwei Testspielen gegen Italien einen souveränen 3:0-Sieg.

In Pirmasens eröffnete Karl das Geschehen dabei früh und traf schon in der 5. Minute zur Führung der Gastgeber. Kurz vor dem Pausenpfiff verdoppelte Staff den Vorsprung dann, ehe Güner nach dem Seitenwechsel per Foulelfmeter zum 3:0-Endstand einschoss (49.).

Durch die Treffer des Münchners, Frankfurters und Gladbachers fuhr die Auswahl von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister einen souveränen Heimsieg ein. "Wir möchten Angefangenes bestätigen und Neues erarbeiten", hatte der Coach mit Blick auf den Sieg beim Vier-Nationen-Turnier im Februar vor dem Duell mit den Südeuropäern gesagt und dürfte diese Unternehmung wohl als gelungen verbuchen.

Bestätigen können die DFB-Youngster die Entwicklungsschritte am Montag. Ab 11 Uhr kommt es zum erneuten Duell mit Italien, ehe vom 10. bis 13. Juni ein weiterer Lehrgang das Länderspieljahr beschließt. Gegner und Spielort für diesen stehen derzeit noch nicht fest.