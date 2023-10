Details zum Manipulationsverdacht: 32.080 Euro bis Minute 15

Die Regionalliga-Partie zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach Haiger, die mit 0:3 endete, steht unter Manipulationsverdacht. Dem kicker liegen die Wetteinsätze auf einer Plattform vor, die neben den Angaben weiterer Buchmacher die Verdachtsmomente bei Wett-Analysten und Ermittlern auslösten.

Bei der genannten Plattform handelt es sich um Betfair. Das ist kein gewöhnlicher Wettanbieter, sondern eine Art Börse. Vereinfacht dargestellt: Wettaffine Menschen können hier gegeneinander antreten. "Stellen Sie sich zwei Freunde vor, die miteinander wetten, während sie ein Fußballspiel ansehen und einem unbeteiligten Beobachter während des Spieles den Einsatz ihrer Wette zur Aufbewahrung übergeben. Genau so funktioniert eine Wettbörse: Unsere Kunden wetten gegeneinander und Betfair verwaltet die Einsätze bis die Wette abgerechnet ist." So ist es auf der Webseite des Anbieters beschrieben. Spieler A platziert beispielsweise 500 Euro auf einen Sieg des FC Bayern gegen den FSV Mainz 05, eine Partie der Bundesliga, die an diesem Wochenende stattfindet. Spieler B hält dagegen - aufgrund der hier beschriebenen Konstellation "Meisterschaftsfavorit gegen potenziellen Abstiegskandidaten" mit einer weitaus attraktiveren Quote, auf deren Entwicklung auch das Wettverhalten aller anderen Teilnehmer einen Einfluss hat. Neben Wetten aufs Endergebnis bietet die Börse unter anderem auch Wetten auf Halbzeitergebnisse an und genau eine solche steht im konkreten Fall unter Verdacht.

Bei der betroffenen Partie wurden laut der Darstellung eines Online-Datenanbieters satte 39.375 Euro auf einen Steinbacher Halbzeitsieg gesetzt bei Betfair. Das sind zum einen laut Experten erstaunliche Größenordnungen für ein Regionalligaspiel zur "besten Sendezeit" - das Duell stieg am Samstag, 7. Oktober 2023, um 14 Uhr, also zu einem Zeitpunkt, zu dem es mit zahlreichen anderen Partien auf dem Wettmarkt konkurriert, weil deutschlandweit zig Fußballspiele laufen, auf die Spieler setzen können. Zum Vergleich: Auf einen Halbzeitsieg des FSV waren insgesamt nur 639 Euro gewettet worden, auf ein Halbzeitremis 1562 Euro. Auf die Gesamtspielzeit-Tendenz - eigentlich eine weitaus populärere Wettkategorie - der betroffenen Partie waren insgesamt lediglich 6138 Euro gesetzt worden.

Zum anderen haben die Zeitpunkte und Höhe einzelner Einsätze Monitoring-Unternehmen, die weltweit Sportwetten nach Auffälligkeiten scannen, im konkreten Fall die Firma Sportradar, stutzig gemacht.

Zu frühe Führung

Die fettesten Einzelwetten auf einen Auswärtssieg zur Halbzeit kamen laut der Daten-Webseite in Spielminute 5 (4427 Euro), 6 (1309 Euro), 9 (6530 Euro), 10 (5330 Euro), 11 (2488 Euro), 14 (4804 Euro) und 15 (4301 Euro). In jener 15. Minute fiel auch das 1:0 für Steinbach. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden insgesamt 32.080 Euro auf die entsprechende Tendenz platziert. Laut Experten dürfte dieses Tor allerdings nicht ins Schema der "Matchfixer" gepasst haben. Es ist schlicht zu früh gefallen. Was einleuchtet, denn mit der Gästeführung veränderte sich natürlich auch die Quote zugunsten eines Steinbacher Halbzeitsieges.

Im konkreten Fall bei Betfair stürzte sie von 2,34 zum Anpfiff über 1,90 (10. Minute) und 1,66 (17.) ab auf 1,08 (20.) fünf Minuten nach dem 0:1. Das kann ein Entlastungsmoment sein, gerade mit Blick auf das erste Tor, muss aber nichts heißen. Laut Wettexperten kommt es vor, dass gefixte Spiele ganz ohne konkrete Eingriffe ins Geschehen den "gewollten" Verlauf nehmen. Und: Bei anderen Buchmachern wurden ungewöhnlich hohe Beträge auf das (später in der Tat eingetroffene) Halbzeitergebnis von 0:2 gesetzt, also nicht nur die Tendenz. Es gilt die Unschuldsvermutung. Übrigens: Anbieter mit einer deutschen Glücksspiellizenz dürfen keine Wetten auf Regionalliga-Spiele anbieten. Eine Anfrage ließ Betfair unbeantwortet.

Gegenüber dem kicker erklärt Andreas Krannich, Managing Director Integrity Services von Wettmarkt-Beobachter Sportradar: "Neben Betfair haben wir bei weiteren Wettanbietern, für die wir das Risikomanagement machen, absolut ungewöhnliche Wetteinsätze in Bezug auf ein 0:2 zur Halbzeit gesehen."

Ungewöhnliche Vorgänge in Asien

Darüber hinaus habe sich ein weiterer Wettanbieter aus dem Sportradar-Integritätsnetzwerk für Buchmacher gemeldet und von extrem hohem Wetteinsatz auf ein 0:2-Halbzeitergebnis berichtet. Selbst den für gewöhnlich hartgesottenen Anbietern aus Fernost wurde die Entwicklung irgendwann zu heiß, berichtet Krannich: "Wir wissen von einem asiatischen Buchmacher, der das Spiel nach dem 0:1 in der 15. Minute aufgrund extrem ungewöhnlicher Wetteinsätze nicht mehr angeboten hat. Asiatische Anbieter machen so etwas normalerweise niemals."