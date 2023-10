Verdacht auf Wettmanipulation zwischen FSV Frankfurt und Steinbach Haiger

Nach kicker-Informationen steht eine Partie der Regionalliga Südwest unter dem Verdacht, manipuliert worden zu sein. Es handelt sich um das Spiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach Haiger.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Das Spiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach Haiger fand am 7. Oktober statt und endete mit 0:3 für die Gäste. Wie der kicker aus Buchmacherkreisen erfuhr, wurden auffällige Beträge auf eine Steinbacher Führung zur Halbzeitpause gesetzt. Sowohl Zeitpunkt als auch Höhe der Einsätze entsprächen laut vertraulichen Gesprächen mit Quellen nicht dem üblichen Muster für Partien aus der Regionalliga. Zur Pause lagen die Frankfurter dann auch in der Tat mit 0:2 zurück.

Das für Sport zuständige Bundesministerium des Innern (BMI) bestätigt, dass es Verdachtsmomente gibt. Ein Sprecher teilte auf Anfrage mit: "Aus dem Umfeld der Nationalen Plattform (eine beim BMI angesiedelte Stelle zur Bekämpfung von Manipulation von Sportwettbewerben, d. Red.) erreichte das Bundesministerium des Innern und für Heimat der entsprechende Hinweis eines Wettanbieters bezüglich eines möglichen Manipulationsversuches." Das Ministerium habe den Hinweis sowohl an das zuständige Bundeskriminalamt (BKA) sowie an die Meldestelle Sportmanipulation weitergeleitet.

Handelsübliche Fehler

Die Geschäftsführung des mutmaßlich mitgeschädigten FSV Frankfurt erklärte auf Anfrage, ob das BMI, die Liga-Trägerin Regionalliga Südwest GmbH oder der DFB sich bislang gemeldet hätten: "Wir wurden bis dato von niemandem kontaktiert. Wir nehmen das Thema Spielmanipulation generell und prinzipiell ernst, haben aber keine Anhaltspunkte dafür, dass es bei diesem Spiel eine Manipulation gegeben haben soll." In der Tat fielen die beiden Gästetore der mutmaßlich betroffenen ersten Halbzeit nach individuellen, aber handelsüblichen Fehlern, die in dieser Form eben auch bei Profifußballern vorkommen. Eine krasse Auffälligkeit vor den Treffern ist weder bei Spielern noch beim Schiedsrichter auszumachen im Video-Studium. Selbstredend gilt die Unschuldsvermutung. Den Buchmachern zufolge aber sprächen Wetteinsätze und -Verlauf eine klare Sprache.

Wettanbieter scannen durch Monitoring-Partner wie die International Betting Integrity Association (IBIA), das Global Lottery Monitoring System (GLMS), Sportradar oder Genius Sports den Markt nach auffälligen Wettquoten. "Diese ermöglichen im Zusammenhang mit weiteren Parametern die Identifizierung manipulierter Wettbewerbe und verdächtigen Wettverhaltens", heißt es auf der Webseite der "Nationalen Plattform zur Bekämpfung von Manipulation von Sportwettbewerben".

Wieder mehr Manipulationen

Vor allem im Zuge der Corona-Pandemie, die viele Klubs und Sportler vor finanzielle Probleme stellte, haben Versuche von Spielmanipulation wieder zugenommen. In Österreich etwa arbeitet das Bundeskriminalamt gerade einen breit angelegten, internationalen Wettskandal auf. Kürzlich erklärte der leitende Ermittler Franz Schwarzenbacher gegenüber dem kicker: "Ich könnte mir vorstellen, dass eine intensivere Ermittlung im deutschen Bundesgebiet auch sinnvoll wäre. Gerade in unserem aktuellen Fall hatten wir sehr viele Wettkonten, die in Deutschland eröffnet wurden. Das heißt nicht, dass dort Spiele manipuliert wurden. Aber es bedeutet, dass sich Menschen in Deutschland sehr mit Spielmanipulation beschäftigen."

Die letzten größeren Wettaffären hierzulande liegen etwas länger zurück. So erschütterte der Hoyzer-Skandal die Bundesrepublik kurz vor der Heim-Weltmeisterschaft 2006. Ende 2009 flogen dank der Arbeit der "Soko Flankengott" europaweit mehr als 200 manipulierte Spiele auf. Kriminalhauptkommissar Michael Bahrs, der die Soko damals führte, zeichnete 2019 ein düsteres Bild zur Aufklärungsarbeit rund um Spielmanipulation: "Es fehlt oft Erfahrung mit dem Thema. Es bräuchte Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Ermittlungsgruppen, wo Expertise gebündelt ist. Die aktuelle Lösung wird der Sache nicht gerecht, denn hinter dem Phänomen Spielmanipulation steckt häufig die Organisierte Kriminalität."