Der Transfer ist fix: Essener Aufstiegsheld Engelmann dockt beim SV Rödinghausen an

Für die kommende Regionalliga-Saison erhält der SV Rödinghausen mit Rückkehrer Simon Engelmann eine geballte Portion Torgefahr, wie er unter anderem bei Rot-Weiss Essen unter Beweis gestellt hat.

Das Gerücht köchelte die vergangenen Tage schon vor sich hin, jetzt wurde Vollzug gemeldet: Simon Engelmann wechselt im Sommer zum SV Rödinghausen, für den er bereits zwischen 2017 und 2020 die Schuhe geschnürt hat.

Familiäre Gründe führen dazu, dass der 34-jährige Angreifer dem Drittligisten Rot-Weiss Essen den Rücken kehrt. Konkret möchte Engelmann wieder näher an seinem Geburtsort Vechta (Niedersachsen) spielen, der von Rödinghausen rund eine Autostunde entfernt liegt. "Wir freuen uns sehr, dass Simon sich erneut für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Wir wissen um seine herausragende Torgefahr und haben nun mit ihm und Thilo Töpken einen äußerst schlagkräftigen Angriff für die kommende Spielzeit", so Alexander Müller. Der Rödinghauser Geschäftsführer spricht das aus, was nackte Zahlen eindrucksvoll untermauern: In der in ihrer heutigen Form existierenden Regionalliga West erzielte Engelmann seit 2012 in 307 Spielen 166 Tore und ist damit ihr Rekordschütze. 24 Treffer trugen 2021/22 maßgeblich zum Aufstieg Rot-Weiss Essens in die 3. Liga bei.

Jetzt also wieder Rödinghausen, ein bekanntes Umfeld, weswegen Engelmann sagt: "Ich hatte eine gute Zeit in Rödinghausen und freue mich, wieder auf den ein oder anderen Mitspieler von damals zu treffen." Von kurzer Dauer soll Engelmanns Engagement in Ostwestfalen nicht werden, da er gleich für zwei Jahre unterschrieben hat.