Der Spielplan der Frauen-Bundesliga ist da - Eintracht empfängt die Bayern zum Auftakt

Der Deutsche Fußball-Bund hat den Spielplan der kommenden Saison in der Frauen-Bundesliga veröffentlicht. Eintracht Frankfurt geht für das Eröffnungsspiel ins große Stadion.

Die Eintracht und der FC Bayern bestreiten das Eröffnungsspiel der Saison 2022/2023 - und gehen dafür in den Deutsche Bank Park, in dem normalerweise die Männer ihre Bundesliga-Spiele austragen. Und dies in diesem Sommer ebenfalls mit der Saisoneröffnung gegen die Bayern tun. Während der Spieltermin bei den Männern mit dem 5. August schon seit geraumer Zeit feststeht, ist der genaue Termin bei den Frauen noch offen.

Die Partien des 1. Spieltags werden von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. September, über die Bühne gehen. Darunter ist das Duell des deutschen Meisters VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen. Die beiden Aufsteiger SV Meppen (gegen SC Freiburg) und MSV Duisburg (gegen Bayer Leverkusen) starten mit einem Heimspiel in die neue Saison.

Wolfsburg gegen Bayern am 5. Spieltag

Am 2. Spieltag, vom 23. bis 25. September, folgt unter anderem das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen sowie die Partie TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg.

Am 5. Spieltag (21. bis 23. Oktober) steigt das Spitzenspiel zwischen Doublegewinner Wolfsburg und Vizemeister FC Bayern.

Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten Spieltage werden Mitte Juli durch den DFB bekanntgegeben.

Winterpause Mitte Dezember

Der 10. Spieltag (9. bis 11. Dezember) ist der letzte, bevor es in die Winterpause geht. Dann treffen Duisburg und Essen im Ruhrderby aufeinander.

Der Startschuss ins neue Jahr fällt mit dem Hinrundenabschluss am Wochenende 3. bis 5. Februar 2023. Dann gastiert der FC Bayern in Potsdam, der SC Freiburg empfängt Wolfsburg. Der 22. und letzte Spieltag ist für Sonntag, 28. Mai 2023, angesetzt. Es ist der einzige Spieltag, an dem alle sechs Partien zeitgleich angepfiffen werden.

"MagentaSport" überträgt

Die anstehende Saison ist die letzte Spielzeit der aktuellen Medienrechte-Periode. Dementsprechend wird in folgendem Muster gespielt: Ein Spiel findet am Freitagabend statt (19.15 Uhr), eines am Samstag (13 Uhr), vier dann am Sonntag (13 und 16 Uhr).

Das Streaming-Portal "MagentaSport" überträgt in der Saison 2022/23 alle Partien live. Die Freitagspartie überträgt zudem Eurosport live.