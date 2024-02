Der nächste Trainerwechsel bahnt sich an: Napoli im freien Fall

Noch vor einem Jahr war die SSC Neapel eines der stärksten Teams in Europa, in diesen Wochen muss sie ihre Saison retten. Sorgt Victor Osimhen dafür? Oder kommt der nächste Trainer?

Wenn ein Team einen mindestens in seiner Souveränität überraschenden Erfolg feiert, ist es nicht selten so, dass wenig später schon ein unvermeidlicher Abwärtstrend einsetzt. Meistens, weil wichtige Stützen wegbrechen.

Die SSC Neapel, im vergangenen Frühjahr nach 33 Jahren wieder italienischer Meister geworden, kann gerade ein Lied davon singen. Zwar sind die Überflieger aus der Vorsaison, die Angreifer Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia, den Partenopei treu geblieben. Doch Osimhen war erst lange verletzt, die vergangenen sieben Ligaspiele verpasste er durch den Finaleinzug mit Nigeria (1:2 gegen die Elfenbeinküste) wegen seiner Teilnahme beim Afrika-Cup. Von diesen sieben Spielen gewann Napoli zwei.

Trotz beachtlicher sieben Tore (zwei Vorlagen) in den 13 Ligaspielen, die Osimhen in der Hinrunde bestritt, ist seine Saison-Verfügbarkeit bisher wie ein halber Abgang zu werten. Min-Jae Kim, der Abwehrchef der Meistermannschaft, und Trainer Luciano Spalletti, inzwischen italienischer Nationalcoach, gingen ganz.

Vor allem Spalletti, dessen Handschrift Napolis herrlicher Offensivfußball 2022/23 trug, wird schmerzlich vermisst. Und kann an der Seitenlinie nicht ersetzt werden. Tatsächlich winkt der SSC derzeit schon der zweite Trainerwechsel in ihrer Saison als Titelverteidiger.

Rudi Garcia, der von Al-Nassr aus der Saudi Pro League kam, musste schon Mitte November seinen Hut nehmen, als Neapel die Tabellenspitze zunehmend aus den Augen verloren hatte, mit 21 Punkten aus zwölf Spielen unter Garcia aber immerhin noch auf Platz vier stand. Auf den Franzosen folgte Walter Mazzarri (zuletzt Cagliari), der die Partenopei bereits zwischen 2009 und 2013 trainiert hatte - und holte aus seinen ersten zwölf Partien lediglich 15 Zähler.

Osimhen kann gegen Barcelona wohl nicht durchspielen

Auf Rang neun liegend, mit neun Punkten Rückstand auf die Plätze vier und fünf, steht Neapels Saison am Scheideweg. Die Qualifikation für die kommende Spielzeit in der Königsklasse ist in Gefahr, ein Vordringen in die späteren Runden der laufenden Saison angesichts des schwierigen Achtelfinal-Gegners FC Barcelona eine große Herausforderung.

In Italien machen Meldungen die Runde, dass SSC-Präsident Aurelio de Laurentiis sich noch vor dem Hinspiel gegen Barcelona im Stadio Maradona am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Francesco Calzona treffen will. Calzona war Assistent unter Spalletti und könnte Mazzarri möglicherweise sofort beerben. Was vielleicht auch deshalb nötig ist, weil Osimhen als noch nicht für volle 90 Minuten bereit gilt.